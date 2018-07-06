Samanyolu Haber /Ekonomi / Mutfak enflasyonu %19.7, açlık sınırı 1757 TL oldu /06 Temmuz 2018 13:57

Mutfak enflasyonu %19.7, açlık sınırı 1757 TL oldu

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) verilerine göre, haziran ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 1 yılda yüzde 19.7’lik artışla 1757 liraya yükseldi.

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TÜİK'in açıklamalarına göre haziran ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 15.39 düzeyinde gerçekleşti. Bir ailenin yeterli beslenebilmesi için gerekli temel gıda harcamalarını hesap eden BİSAM'ın verilerine göre ise açlık sınırındaki yıllık artış oranı enflasyonun 4.3 puan üzerinde üzerinde.

Açlık sınırı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.7 artışla 1757 lira hesaplanırken, yoksulluk sınırı yüzde 19.6 artışla, 5 bin 80 liradan, 6 bin 77 liraya yükseldi.

Diken'in aktardığına göre, BİSAM raporunda şu bilgiler verildi:

'EN YÜKSEK MALİYET GRUBUNU PEYNİR VE ET ÜRÜNLERİ OLUŞTURUYOR'

- Dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük 58.57 lira harcama yapması gerekiyor.
— Dört kişilik bir ailede her kişinin sağlıklı beslenmesi için alması gereken gıdaların maliyeti yaşa ve ürün grubuna göre farklılık gösteriyor.

— Günlük harcamalarda haziranda en yüksek maliyet grubunu günlük 15.82 lira ile peynir, çökelek vb. ürünler oluştururken, bu ürünleri et, tavuk ve balık 10.93 lira ile izliyor.

— Süt ve yoğurt için yapılması gereken günlük harcama tutarı 7.24 lira, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı ise günlük 3.62 lirayı buluyor.

— Katı yağ 2.35 liralık, sıvı yağ ise 1.26 liralık harcama yapılması gereken ürün grupları olarak öne çıkıyor.

— Sağlıklı bir beslenme için dört kişilik bir ailenin, sebze ve meyve için 8.49 lira, yumurta için 0.89 lira; şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 2.69 lira harcama yapması gerekiyor.
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