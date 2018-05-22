Demirtaş'ın tutuklama kararına karşı çıkan hakimden 7 sayfalık gerekçe

Demirtaş'ın tahliyesi amacıyla 15 Mayıs'ta Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan başvuru dün 'adli kontrol şartlarının yetersiz kalacağı' gerekçesiyle reddedildi. Ret kararının 2'ye karşı 1 oyçokluğuyla alındığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, karşı oy yazısında Demirtaş'ın uzun süre mileltvekilliği, siyasi parti başkanlığı yaptığı, bir önceki dönem cumhurbaşkanı adayı olduğu, 24 Haziran seçimlerinde de tekrar resmen cumhurbaşkanı adayı olduğuna dikkat çekildi.





Demirtaş'ın tutukluluk süresi ve üzerine atılan suç iddiası dikkate alındığında serbest bırakılması gerektiği belirtilerek, tutukluluğunun serbest seçme hakkını zedeleyeceği vurgulandı.





KARAR AYM'YE TAŞINACAK





9 sayfadan oluşan gerekçeli kararın 7 sayfası karşı oy yazısından oluştu.





Demirtaş'ın avukatları kararı bir üst mahkemeye götürecek. Bir üst mahkemede de ret kararı çıkarsa karar Anayasa Mahkemesi'ne taşınacak.