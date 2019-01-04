Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş'ın eşine yazdığı mektuba 'sakıncalı' denerek el konuldu /04 Ocak 2019 18:20

Demirtaş'ın eşine yazdığı mektuba 'sakıncalı' denerek el konuldu

Tutuklu Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, eşinin kendisine gönderdiği mektuba 'sakıncalı' denilerek el konulduğunu söyledi.

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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, eşi Başak Demirtaş'a gönderdiği son mektuba cezaevi yönetimi tarafından 'sakıncalı' denilerek el koydu.

'O MEKTUBU MUTLAKA ALACAĞIM'

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren Başak Demirtaş, "Selahattin ile görüşten çıktım. İyiydi. Herkese selamları vardı. Bana yazdığı son mektuba, 'sakıncalı' denilerek el konulmuş. Dava açıp o mektubu mutlaka alacağım" dedi.

Başak Demirtaş, cezaevi yönetiminin, 'sakıncalı mektup değerlendirme kararı'nı da paylaştı. Kararda, mektupta yer alan 'Beraber ve Solo Susmalar' başlıklı yazının tamamının çizilmesine karar verildiği belirtildi.

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