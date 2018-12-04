Demirtaş ve Önder'in hapis cezaları onandı

Önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın cezası onaylandı. Bu kararla AİHM'in tahliye yönünde verdiği karar uygulanamayacak.







İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Selahattin Demirtaş ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 4 yıl 8 ay, eski HDP Ankara Vekili Sırrı Süreyya Önder ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezalara sanık avukatları itiraz etmişti.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin bugün aldığı onama kararı ile cezalar kesinleşti.





Demirtaş ve Önder, 2013 yılında İstanbul-Zeytinburnu'nda düzenlenen Nevruz kutlamalarında yaptıkları konuşmalarda, "PKK'yı ve örgütün lideri Abdullah Öcalan'ı övdükleri" iddiasıyla yargılanıyordu. Demirtaş, cezası 5 yılın altında kaldığı için Yargıtay'a itirazda da bulanamayacak.