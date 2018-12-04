Almanya'da silah satışı skandalı... Suudi'lere dolaylı yoldan silah satıldığı ortaya çıktı

Suudi Arabistan'a daha önce onaylanmış anlaşmalar dahil tüm silah ihracatını durdurduğuna açıklayan Alman hükümetini yalancı çıkaran haberler birbirini izliyor. Der Spiegel dergisinin 'Suudi Arabistan'a silah ihracatının sadece 2 aylığına durdurulduğu' iddiasının ardından, ARD kanalı ile Der Stern dergisi, 'Suudi Arabistan'a silah ihracatının dolaylı yollardan devam ettiğini' ileri sürdü.







Derginin web sitesindeki "Suudi Arabistan'a Alman silah ihracatı dolaylı yoldan devam ediyor" başlıklı habere göre, Almanya'nın Leopard tanklarıyla tanınan dev savunma şirketi Rheinmetall, İtalya ve Güney Afrika'daki kolları üzerinden Riyad'a silah sevkiyatına devam ediyor.





MERCH: AMBARGO BİZİ ETKİLEMEZ





Haberde Rheinmetall CEO'su Helmut Merch'in kasım ayının ortasında banka analistleriyle düzenlediği telekonferansın tutanaklarına da yer verildi. Buna göre Suudi Arabistan'a yılda 100 milyar dolardan fazla ihracat yaptıklarını belirten Merch, Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle açıklanan silah ihracatı ambargosundan kendi silah sevkiyatlarının etkilenmediğini söyledi.







RHEINMETALL'DEN SAMI'YE YÖNETİCİ TRANSFERİ





Rheinmetall'in İtalya kolu 'RWM Italia'nın patronu Fabio Sgarzi, daha önce Sardinya Adası'ndaki fabrikada üretim kapasitesini üçe çıkaracaklarını açıklamıştı. Güney Afrika kolu 'Joint Venture'ın da sıradışı öldürücülükte silahların üretimine hız verdiği belirtildi. Suudi devletinin savunma şirketi SAMI'nin Rheinmetall'in Güney Afrika kolunun hisselerini almaya çalıştığı da medyaya yansıdı.





Zaten SAMI'nin başındaki isim, Rheinmetall'in eski yöneticilerinden Andreas Schwer. SAMI'nin kilit kademelerinde de Rheinmetall'in üç eski müdürü yer alıyor.





YEMENLİLERİ KATLEDEN SUUD'U SİLAHLANDIRAN KİLİSE ORGÇUSU





Bugün Suudi devletinin savunma şirketinin genel müdürlüğünü yürüten Schwer, aynı zamanda 2017 yılına dek Konstanz Gölü kenarındaki Meersburg kentinde Mariä Heimsuchung Kilisesi'nin orgculuğunu yapmasıyla da tanınıyordu. Kendisi, kilise ayinlerinde org çalma görevini üstlenmesi ile Vahabiliği yayan Suud'u silahlandırması arasında çelişki olup olmadığı sorularını yanıtsız bırakıyor.