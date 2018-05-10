Demirtaş 'benim yerime de birer hafta hapis yatın' dedi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı dün önce Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ı, ardından Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. İnce, 100.000 imza toplayarak 24 Haziran'daki seçimde cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazanan Doğu Perinçek'i de ziyaret edeceğini açıkladı.







Demirtaş ziyareti sonrası Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'ya konuşan İnce, ziyaretle ilgili şunları söyledi:





Dedi ki bir önerim var… ‘Diğer adaylara da söylersen sevinirim’ dedi. ‘Nedir’ dedim, ‘ben buradayım, siz geziyorsunuz’ dedi. Bütün adaylar sırayla bir hafta hapiste yatsınlar’ dedi. ‘Benim yerime birer hafta yatsınlar adil olsun’ dedi. Espri yeteneğinden ve moralinden bir şey kaybetmemiş onu gördüm, başarılar diledi. Ben kendisine başarılar diledim, çay içtik, sohbet ettik.





İnce, "Siz ikinci turda muhalefetten kim Erdoğan’ın karşısına çıkarsa o adayı destekleyeceğim dediniz. Siz kalırsanız, Demirtaş’tan öyle bir hava edinebildiniz mi?" sorusuna da şu yanıtı verdi:





"Ben birinci turda seçimi kazanacağım, buna inanıyorum. Sayın Karamollaoğlu’na da, sayın Akşener’e de, sayın Demirtaş’a da başarılar diledim. Biraz sonra da Erdoğan’a başarılar dileyeceğim."







