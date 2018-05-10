İnce kazanırsa Erdoğan'ı yargılayacak mı?

Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda devri sabık oluşturma niyeti içinde olmadıklarını belirterek iyi niyet mesajı verdi





'METAL PASLANMIŞ ARTIK, BU DİKİŞ TUTMAZ'





İnce, Cumhuriyet gazetesinin "Türk kamuoyu son 24 saatte TAMAM mesajına kilitlendi… ‘Erdoğan telaş içinde’ dediniz. Neyin telaşı?" sorusuna şu yanıtı verdi:





Bence hiç telaşa gerek yok. Bizim derdimiz devrisabık yaratmak değil. Bizim derdimiz intikam almak değil. Sayın Erdoğan’ın üç dönemi vardı. Çıraklık dönemi vardı. Kalfalık dönemi vardı. Ustalık dönemi vardı, kendi tabiriyle. Şimdi Sayın Erdoğan gönül huzuruyla emeklilik dönemine geçebilir. Derdimiz bu, emeklilik dönemine geçsin. Metal yorgunluğu değil, metal paslanması o. Metal paslanmış artık. Bu dikiş tutmaz. Burada bir yenileşmeye ihtiyacı var. Türkiye’nin yeni vizyoner bir anlayışa, yeni bir isme, yeni bir bakış açısına, demokrasiye, hukuk devletine özgürlüklere kavuşması lazım. Türkiye’nin burada ekonomisini düzeltecek, eğitimini düzeltecek yeni kadrolara, yeni heyecanlara ihtiyaç var. Umutları tazelemeye ihtiyaç var. Ben sokakta bunu görüyorum. Sayın Erdoğan’ın da Ak Parti’nin de telaş yapmasına gerek yok. Demokrasi böyle bir şeydir. Bir gün gidersiniz, gidince dünyanın sonu gelmez. Az önce de söyledim. Devrisabık yaratmak derdinde değiliz.





'ÇOLUK ÇOCUĞUYLA, TORUNLARIYLA BİRLİKTE YAŞASIN'





Çoluk çocuğuyla torunlarıyla birlikte yaşasın. Biz bağımsız bir yargı tesis ediyoruz. Bu bağımsız yargı Sayın Erdoğan’ı da yargılamak isterse yargılar, beni de yargılamak isterse yargılar, o yargının işi. Düğme ilikleyen, ayağa kalkan bir yargı olmayacak. Bunu yaptırmayacağız. Bir bütünlük içerisinde yarışıyoruz. Sayın Kesici, Sayın Büyükerşen, Sayın Şener bunu birlikte yapıyoruz, birlikte başarıyoruz. Daha yeni isimler olacak. Arkadaşlarımı yıpratmasınlar, haklarında kötü şeyler söylemesinler diye şimdi platformlara çıkartmıyoruz. İleriki günlerde, çok çeşitli arkadaşlarımız, çok farklı kesimlerde arkadaşlarımız o platformlarda desteklerini açıklayacaklar. Bunu kazanacağız, kuşkumuz yok.