Demirtaş: Adil yargılanacağıma dair en ufak ümidim yok

Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu davada 460 gün sonra savunma yapmaya başladı. Demirtaş, "Anayasa değişikliğini yapmak için HDP’yi kriminalize etmeleri gerekiyordu, o nedenle usule uygun olmayan şekilde bizleri tutukladılar" dedi. Ancak Meclis kararıyla tutuklanabileceğini ancak buna rağmen 15 aydır tutuklu olduğunu dile getiren Demirtaş, “Şu ana kadar adil yargılanacağıma dair en ufak bir izlenim edinmedim” dedi.







DURUŞMAYA 20 KİŞİLİK İZLEYİCİ SINIRLAMASI





HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olduğu davanın ikinci duruşması Sincan Cezaevi’nde kampüsünde bulunan duruşma salonunda başladı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin de izlediği davaya, 20 kişilik izleyici sınırlaması getirildi.





YABANCI GÖZLEMCİLER DURUŞMA SALONUNA ALINMADI





Davayı izlemek için yurt dışından gelen heyetler de duruşma salonuna alınmadı. Salona alınmayan yabancı heyetlerin içinde Almanya, Norveç, Danimarka, Kanada, İsveç, Birleşik Krallık, Hollanda, Fransa, İrlanda büyükelçiliklerinin temsilcileri de var. Yine Fransa Komünist Partisi temsilcileri Sylvie Jan ve Michel Laurent, Norveç’ten insan hakları Savucuları Bente Knagenhjelm ve Kari Torsteinson, Londra Barosu’ndan avukatlar Margaret Owen, Ali Has, Stephen Knight, Almanya Sol Parti Berlin Eyalet Parlamentosu Üyesi Hakan Taş, Danimarka Kırmızı-Yeşil Birlik Milletvekili Søren Søndergaard, İtalya’dan avukat Giacomo Gianolla da duruşma salonuna alınmayanlar arasında.





DURUŞMA SALONUNA ALINMAYAN LEYLA HALİD’DEN TEPKİ





HDP kongresine katılmak için Türkiye’ye gelen Filistin özgürlük mücadelesinin simge isimlerinden Leyla Halid de duruşma salonuna alınmadı. İçeriye alınmaması üzerine salon önünde kısa bir açıklama yapan Leyla Halid, “Selahattin Demirtaş'ın duruşmasını izlemek için geldik, ancak polis bizim içeriye girmemize izin vermiyor. Korkunç bir şey. Çünkü demokrasilerde böyle bir şey olmaz. Bu durum yargının bağımsız olmadığını gösteriyor” dedi.





460 GÜN SONRA SAVUNMA YAPIYOR





Davanın ilk duruşmasına kelepçe takılmasına karşı çıktığı için getirilmeyen Demirtaş’ın ilk kez getirildiği duruşma, kimlik tespiti ile başladı. Tam 460 gün sonra tutuklu bulunduğu ana davadan duruşma salonuna gelen Demirtaş, savunma yapmaya başladı.





‘DEMİRTAŞ UZAYLI DESELER İNANDIRIRLARDI’





Savunmasında hakkındaki iddianamenin kabulüne ilişkin itirazlarını sıralayan Demirtaş, dokunulmazlıkların kaldırılması öncesindeki gazete manşetlerini tek tek mahkeme heyetinin dikkatine sundu. Demirtaş, "Şu kadar yayını Demirtaş uzaylıdır diye yazsalardı, herkes benim uzaylı olduğuma inanırdı. Dokunulmazlıkların kaldırılmasından önce medyaya taşınan manşetlerle bir algı operasyonu oluşturulmuştur" dedi.





‘MECLİS KARARI OLMADAN 15 AYDIR TUTUKLUYUM’





Anayasa 83/2. maddesine atıfta bulunan Demirtaş, Meclis kararı olmadıkça tutuklanamayacağını, ancak buna rağmen 15 aydır tutuklu olduğunu belirtti. “Mahkeme bu denetimi de 15 ay boyunca yapmadı” diyen Demirtaş, “Milletin iradesini korumanız lazım, Selahattin Demirtaş’ın değil! Parlamento korkuyor, yargının cesur olması lazım. Denetim ancak böyle sağlanır. Her gün kanunlar çıkarılıyor, Anayasa değişikliği yapılmaya çalışılıyor, milletin iradesi olan bizler de bu olanları bir hücrede izlemek durumunda bırakılıyoruz. Biz de izliyoruz, yargı da izliyor” şeklinde konuştu.





‘AKP SÖZCÜSÜ YARGI YERİNE KARAR VERDİKLERİNİ BEYAN ETTİ’





“AKP Sözcüsü; Meclis’te tutuklamadık, uzun süre tutuklamadık diyerek yargı yerine karar verdiklerini alenen beyan etmiş oldular. Tarihin tekerrürden ibaret olduğu düşünülebilir ama öyle değildir. Demokrasi güçleri bugüne dek büyüyerek geldi. 1,5 yıl içerisinde 3000’ne aşkın HDP’li tutuklandı” diyen Demirtaş, “HDP bir anda suç işleme kararı mı aldı? Yargı bir anda HDP hakkında karar mı aldı” diye sordu.





‘ADİL YARGILANACAĞIMA DAİR EN UFAK BİR İZLENİM EDİNMEDİM’





Demirtaş sözlerine şöyle devam etti: “Anayasa değişikliğini yapmak için HDP’yi kriminalize etmeleri gerekiyordu, o nedenle usule uygun olmayan şekilde bizleri tutukladılar. 31 fezlekeden 1 fezleke tarafıma tebliğ edildi. Geri kalan 30 fezlekeden gizlilik kararı sebebiyle haberdar olamadık ama 31 fezleken savunmam isteniyor. Soruşturmadan bu yana dosya önünüze siyasi saiklerle geldi. Ancak siz usule aykırılıkları gidermek yerine, heyet olarak emniyet müdürlüklerine yazı yazarak başka deliller elde etmeye çalıştınız. Şu ana kadar adil yargılanacağıma dair en ufak bir izlenim edinmedim. Lehime olan delillere dair tek işlem yapılmadı. Heyet olarak bugüne kadar olan hukuk rezaletine ses çıkarmadınız. İçeride de olsak dışarıda da olsak bu ülkenin demokratikleşmesi için çalışmaya devam edeceğiz."





ERDOĞAN'IN SÖZLERİ HATIRLATTI MAHKEME MÜDAHALE ETTİ





Demirtaş savunmasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dokunulmazlıklarla ilgili sözlerini hatırlattı. Bu sırada mahkeme başkanı "Usule ilişkin itirazlarınızı açıklayın, başka konulara giriyorsunuz" diye müdahale etti. Demirtaş ise, "Dokunulmazlık bu kadar önemli, böyle olacaksa savunma yapmam o zaman. Dokunulmazlığı kaldıran Erdoğan'sa buna dair söz söylemem gerek" karşılık verdi.





'İÇTÜZÜK KANARYA SEVENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DEĞİL'





Dokunulmazlığın kaldırılmasında siyasi saiklerle hareket edildiğini, amacın HDP'yi siyasetten tasfiye olduğunu söyleyen Demirtaş, bu kaldırma sürecinin ayrıca içtüzük hükümlerine aykırı olduğunu kaydetti. Demirtaş, "İçtüzük Kanarya Sevenler Derneği tüzüğü değildir, içtüzük Anayasanın önemli bir parçasıdır" dedi.





'KİŞİYE ÖZEL ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAMAZ'





Usule uygun Meclis kararı bulunmadığını, Anayasa değişikliği ile geçici madde koymanın Meclis kararı olmadığını söyleyen Demirtaş, bu süreçte CHP'nin tavrına da dikkat çekti ve ekledi: "Anayasaya aykırı bir düzenlemeye evet derken ne oldu işte CHP milletvekili de içeride."





CHP, Anayasa Mahkemesine götürmediği için yapılan değişikliğin Anayasa Mahkemesi denetiminden geçemediğine dikkat çeken Demirtaş, "Anayasa değişikliği kişiye özel yapılamaz. 132 milletvekilinin milletvekilliğini kaldırmak kişiye özgü düzenlemedir" dedi.





'BİZ BU ÜLKENİN PARYALARI DEĞİL EVLATLARIYIZ'





Tutuklu yargılandığı dosyayla ilgili eleştirilerde bulunan Demirtaş, "Benim itirazlarımı dinlemeniz lazımdı. Biz bu ülkenin yurttaşlarıyız. Bu vatanın evlatlarıyız. Biz bu ülkenin paryaları değiliz. Adalet mülkün temelidir. Sarsılırsa mülk sarsılır. Yargıçların hukukun egemenliği ilkesini sonuna kadar savunması gerekir. Yapmazsanız sıkıntı olur. Yaparsanız ne olur yurttaş sıkıntı yaşar. Türkiye batmaz. Demokratik bir ülke olacak. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Bu suçu işleyenler yargı önünde hesap verecekler" dedi.





Demirtaş konuşmasının sonunda itirazları doğrultusunda yargılamanın durdurulması, düşürülmesi gerektiğini söyledi. Mahkeme talepleri değerlendirmek için öğlen arası verdi.





DEMİRTAŞ'A SET





Mahkeme başkanı ara verdikten sonra Demirtaş’ın çevresindeki jandarmalar ayağa kalktı, Demirtaş'ın çevresinde ellerini birbirinin omzuna atarak bir çember oluşturdu. Bu manzara avukatlar ve siyasetçilerin "Bu nedir? Çin Seddi mi kuruldu? Halay mı çekiliyor" itirazlarına yol açtı. Mahkeme başkanı güvenlik için olduğunu söylerken, bazı milletvekillerinin Demirtaş'ın elini sıkmasına izin verildi.





Demirtaş, askerler eşliğinden çıkartılırken, izleyiciler "Seni seviyoruz başkanım" dedi, geldikleri şehirlerden getirdikleri selamlarını Demirtaş'a iletti. Demirtaş da onlara el salladı.





Ara sonrası duruşmaya devam edilecek.





DAVAYA DAİR





Demirtaş, ilk kez tutuklu bulunduğu ana davada duruşma salonunda bulunacak.”terör örgütü kurma ve yönetme”, “örgüt propagandası” ve “suç ve suçluyu övme” iddialarıyla suçlanan Demirtaş, 142 yıla varan hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Diyarbakır’da açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne alınmıştı. Demirtaş hakkında son 1 yılda 33 dava açıldı. Demirtaş’ın bugün Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davası, daha önce kendisi hakkında hazırlanan ve dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’ye gönderilen 31 fezlekenin toplamından oluşuyor.





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