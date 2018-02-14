Samanyolu Haber /Gündem / Devrik Başkanın tartışılan AUDİ'si borç yüzünden satıldı /14 Şubat 2018 14:58

Devrik Başkanın tartışılan AUDİ'si borç yüzünden satıldı

Düzce eski Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in aldığı Audi A8 marka makam otomobili, belediyenin temizlik işlerini yürüten taşeron firmaya borç karşılığı satıldı.

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Düzce eski Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in göreve gelmesinin ardından aldığı ve tartışmalara neden olan Audi A8 marka makam otomobili, belediyenin temizlik işlerini yürüten taşeron firmaya borç karşılığı 600 bin liraya satıldı.

Düzce eski Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde göreve gelmesinin ardından, Haziran 2014'te belediyenin 150 milyon lira borcu varken, 650 liraya Audi A8 marka makam otomobili alması tepkilere neden olmuştu. Mehmet Keleş'in görevinden istifa etmesinden sonra makam aracı yaklaşık 4 aydır Düzce Belediyesi'nin otoparkında muhafaza ediliyordu. Mehmet Keleş'in yerine başkan seçilen AKP'li Dursun Ay, otomobili kullanmayarak satışına karar verdi. Makam aracı Düzce Belediyesi'nin temizlik işlerini yürüten taşeron firmaya borç karşılığında 600 bin liraya satıldı.

'HERKES AUDİ'YLE GELSİN BEN PASSAT'LA MI?'

Düzce Belediye eski Başkanı Mehmet Keleş, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nda da inceleme konusu olan makam aracıyla ilgili eleştirilere, "Herkes Audi ile gelsin, ben Passat mı çekeyim yanlarına" diyerek cevap vermişti. 
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