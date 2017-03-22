Demirören'in 'kürsü eveti'nin sırrı ortaya çıktı

Türk Petrol Vakfı'nın Demirörenler tarafından alınması sonrası "Turkoil" dahil 12 farklı marka daha Demirören’in olmuş oldu.







Vatan'ın haberine göre, Demirören Holding, yakın zamanda, yüzde 70’ine sahip olduğu Milan Petrol’ün (MOil) tamamını bünyesine katmıştı. Grup, Milangaz, Likidgaz ve Total Türkiye’nin de yüzde 100’ünün sahibi konumunda.





Demirören Enerji Grubu, akaryakıt sektöründe yüzde 7.4 oranında, LPG sektöründe yüzde 22 pazar payına sahip.





DEMİRÖREN'İN KÜRSÜDEKİ EVET NUTKUNUN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI



