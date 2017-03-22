Samanyolu Haber /Gündem / Demirören'in 'kürsü eveti'nin sırrı ortaya çıktı /22 Mart 2017 15:53

Demirören'in 'kürsü eveti'nin sırrı ortaya çıktı

Demirörenler Milangaz, MOil ve Total'in ardından şimdi de Türkpetrol'ün sahibi oldu.

Demirören kürsüden evet nutku atmıştı

Türk Petrol Vakfı'nın Demirörenler tarafından alınması sonrası "Turkoil" dahil 12 farklı marka daha Demirören’in olmuş oldu.

Vatan'ın haberine göre, Demirören Holding, yakın zamanda, yüzde 70’ine sahip olduğu Milan Petrol’ün (MOil) tamamını bünyesine katmıştı. Grup, Milangaz, Likidgaz ve Total Türkiye’nin de yüzde 100’ünün sahibi konumunda.

Demirören Enerji Grubu, akaryakıt sektöründe yüzde 7.4 oranında, LPG sektöründe yüzde 22 pazar payına sahip.

DEMİRÖREN'İN KÜRSÜDEKİ EVET NUTKUNUN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Futbol Zirvesi'nde TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in "Evet" çağrısı yaptığı görüntüler gündem olmuştu.

Demirören, "Sayın Cumhurbaşkanım daha güçlü bir Türkiye için 17 Nisan sabahı "Evet" diyen bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle saygılarımı sunuyorum, teşekkür ederim" diyerek konuşmasını bitirmişti
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