Samanyolu Haber /Medya / Demirören'de de kağıt krizi: Vatan Gazetesi ekleri kapanıyor /16 Eylül 2018 18:49

Demirören'de de kağıt krizi: Vatan Gazetesi ekleri kapanıyor

Demirören Grubu'na ait olan Vatan gazetesinin hafta sonu eklerinin kapanacağı belirtildi.

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Yaşanan ekonomik kriz ve kağıt krizi sonrası Ciner Medya'da başlayan tenkisat dalgasının Demirören Medya'ya da sıçradığı belirtiliyordu. Demirören Grubu'nda geniş çapta işten çıkarmaların yaşanacağı ifade ediliyor.

Hürriyet'te Taha Akyol ve Mehmet Y. Yılmaz gibi yazarlarla yollar ayrıldı. Odatv'de yer alan habere göre ise Demirören Grubu'na ait olan Vatan gazetesinin, hafta sonu eklerinin kapanacağı belirtildi.

Türkiye’de kağıt üretilmemesi nedeniyle yayıncılık sektörü kağıt ithal ediyor. Baskı maliyetleriyle beraber birçok gider kaleminin ücreti de arttı. Bazı gazeteler sayfa sayılarını düşürüp zam yaptı, bazıları eklerini kapattı, bazıları da birkaç günlüğüne yayınına ara verdi.

Dergiler için de durum farklı değil, bazı dergiler, boyutunu küçültmek zorunda bile kaldı. Ayrıca bazı gazeteler "tasarruf" tedbirleri gereği küçülmeye giderek, işten çıkarmalar da yaptı.

Öte yandan Vatan Gazetesi'nin magazin eki Makaron'un da ekonomik tedbirlerden etkilendiği ifade edildi. 19 Mayıs 2014'ten beri gazeteden ayrı bir şekilde ek olarak basılan Makaron'un, bundan sonra gazetenin içine çekileceği ve magazinin sadece 2. sayfada yer alacağı belirtildi.
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