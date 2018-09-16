Eylemci işçi: Dört arkadaşım öldü, çalışma şartları çok ağır

3’üncü havalimanı inşaatında çalışan işçiler olumsuz çalışma şartları, servislerin yetersiz olması, ücretlerinin düşük olması sebebiyle protesto gösterileri yapmış, 600’e yakın işçi gözaltına alınmıştı.







“EYLEME KATILDIK SONRA İŞİMİZİN BAŞINA DÖNDÜK”





IPA Haber Ajansı’nın haberine göre, 3’üncü havalimanının yapımını ve bittikten sonra 25 yıl işletmesinin alan İGA’da çalışanı Ömer Ay, 15 Eylül Cumartasi sabah saatlerinde havalimanı inşaat alanına geldiğinde protestoları gördüğünü ifade etti.





Ay, “Sabah 9:00’da servisle havaalanına geldim. Yüzlerce polisle karşılaştık. Birçok arkadaşımızın gözaltına alındığını öğrendik. Ben ve birçok arkadaşım eyleme destek amaçlı katıldık. Uzun bir süre kaldıktan sonra işimizin başına döndük.” dedi.





“4 ARKADAŞIM İNŞAATTA ÖLDÜ, HİÇBİR ŞEY YAPILMADI”





Eğitim masraflarını karşılamak amacıyla bir yıldır havalimanında çalıştığını belirten Ay, bu süre zarfında 4 arkadaşının inşaattan düşerek hayatını kaybettiğine şahitlik etmiş.





Ay devamında şunları dile getirdi: “Ölen arkadaşlarımız için bir şey yapılmadı. Öldükten sonra da bir şey yapsan ne olacak sanki. Gücümüz mü yeter? Karın tokluğuna çalışıyoruz. Paramız mı yeter avukat tutmaya. Bir şey yapmaya. Sabah 6 buçuk, akşam 7 arası çalışıyoruz. Mesaiye kalırsak bu süre uzuyor. Ay da 15-20 gün mesaiye kalıyoruz. Ben de diğer arkadaşlarım da. Mesai saatiyle 2 bin 700 TL kazanıyoruz.” diyen Ay, İGA’da çalıştıkları için maaş almalarında herhangi bir gecikme olmadığı ve sigortalarının yattığını belirtti.





“TAŞERONLARIN DURUMU ÇOK KÖTÜ”





“Özellikle taşeron işçilerin koşulları çok kötü. Asgari ücretle çalışıyorlar. 4 kişilik odalarda 6 kişi kalıyorlar. Ben 4 kişilik odada kalıyorum. Servisler çok geç geliyor. Ben gece çalışanı olduğum için pek etkilenmiyorum.” ifadelerini kullanan Ay, inşaatta düz işçi yani servis çalışanı olduğunu belirtti.





“YEMEKLER KÖTÜ”





Bulunduğu odanın penceresinden baktığında 10 araç çevik kuvvet polisinin olduğunu dile getiren Ay, “Yemekler çok kötü. Sürekli patlıcan, nohut yemeği çıkıyor. Yemekler çok yağlı. Aç kalmamak için mecburen yiyoruz.” diye konuştu.





Bir an önce işçilerin taleplerinin kabul edilmesini beklediklerini belirten Ay, gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi.





GÖZALTINA ALINANLAR KARAKOLLARA GÖTÜRÜLDÜ





Gözaltına alınanların karakoldaki durumlarını 26. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Barış Yarkadaş twitter hesabından paylaştı





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