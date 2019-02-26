"Demirören, Ziraat Bankası'ndan sadece para değil, bir de üst düzey yönetici aldı"

Türkiye tarihinin en büyük medya sahipiliği değişimini ifade eden Doğan Medya Holding'in Demirören Grubu'na satışıyla ilgili olarak "kredi ilişkisinin çok daha ileri boyutlara sıçradığını gösteren yeni bir gelişme daha yaşandı." Ziraat Bankası'nın üst düzey yöneticilerinden biri, sessiz sedasız Demirören Medya’nın en yetkili makamına oturdu. Gelişmeyi Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür duyurdu; "Metin Sezici, kısa süre önce yeniden organize edilen medya yönetiminde tüm finansal işlerden sorumlu Chief Financial Officer (CFO) olarak Demirören’e transfer oldu" diye yazdı.





Özgür, "Demirören-Ziraat ilişkisinde ikinci bahar" başlıklı yazısında transferin sorunluğu olduğunu söyledi. Duvar yazarı, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:





Geçen hafta Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Hürriyet gazetesini alması için Demirören Grubu’na verilen kredi ile ilgili konuştu. Ve dedi ki, “Paramız vardı verdik. Adam tek medya işi yapmıyor. Petrolü var, gazı var.”





Nasıl bir rejimde yaşadığımızı özetleyen sözlerdi bunlar. Dağıttığı her kuruş vatandaşın vergisinden gelen bir devlet bankasının yöneticisinin tavrı, şeffaflık veya finansal realiteyle açıklanamayacak türden yeni bir ‘iş ahlakı’na işaret ediyor. Demirören’e ülkenin en ağır krizlerinden birine sürüklendiği günlerde verilen yüklü kredinin kendisi kadar, o krediyi savunma şekli de önemli. Zira, kamunun kaynaklarını yönetmekten ziyade üzerine ‘çökme’ mantığını anlatıyor.





Malum, Demirören’in iki yılı ödemesiz 10 yıl vadeli 700 milyon dolarlık kredisi bir yıldır tartışılıyor. Nihayet en azından resmi bir açıklama geldi derken, kredi ilişkisinin çok daha ileri boyutlara sıçradığını gösteren yeni bir gelişme daha yaşandı. Ziraat’in üst düzey yöneticilerinden biri, sessiz sedasız Demirören Medya’nın en yetkili makamına oturdu. Metin Sezici, kısa süre önce yeniden organize edilen medya yönetiminde tüm finansal işlerden sorumlu Chief Financial Officer (CFO) olarak Demirören’e transfer oldu.