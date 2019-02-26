Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın ‘güvenmiyorum’ dediği anket şirketlerinin yöneticileri kızgın /26 Şubat 2019 12:02

Erdoğan’ın ‘güvenmiyorum’ dediği anket şirketlerinin yöneticileri kızgın

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel başkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında söylediği “Anket şirketlerine güvenmiyorum” sözleri, bu alanda hizmet verenleri ikiye böldü.

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ORC, ANAR, Gezici ve GENAR araştırma şirketleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Anket sonuçlarına güvenmiyorum” sözlerini Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç’a değerlendirdi.

ORC Araştırma şirketinin sahibi Murat Pösteki, “Bu genelleme yapılacak bir konu değil. Kendi araştırma firmaları için söylemiş olabilir” dedi. Pösteki, “AKP kanadında son dönemlerde yapılan anket sonuçlarından memnuniyetsizlikler var. Örneğin, Türkiye’de anket firmalarının ortak olarak söylediği bir şey varsa o da Mansur Yavaş’ın önde olması. Bir iki firma dışında birçoğu hemfikir” diye konuştu.

‘APAÇIK HAKSIZLIK’
ANAR’ın sahibi İbrahim Uslu da Erdoğan’ın sözlerine karşılık “Bu açıklama sektöre yapılan bir haksızlık” ifadelerini kullandı.

‘SON BEŞ YILDIR TUTARSIZ’
Gezici Araştırma’nın sahibi Murat Gezici ise Erdoğan’ın sözlerine üstü kapalı olarak destek verdi. Gezici, “İktidar ve muhalefet kanadına yakın anket firmaları son beş yıldır tutarsızlıklar gösteriyor” dedi.

GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş da “Bizler işimizi yapıyoruz. Siyasilerin söyledikleri kendi içinde tutarlı olabilir” ifadelerini kullandı.

‘ANKETLER AKP İÇİN ÇOK TATSIZ GELİYOR’
Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz ise yaptıkları anketlerin sonuçlarına bazen kendilerinin de inanmadığını ve tekrar anket yaptıklarını sonuç olarak önemli bazı illerde yine CHP’nin çıktığını söyledi. Halk TV’de konuşan Özkiraz, “Anketler AKP için çok tatsız geliyor. İlk defa geçişkenlik bu seviyede olacak” görüşünü dile getirdi.
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