Deli Dumrul Köprüsü gibi vatandaş geçmese de parasını ödüyor

Ücretli geçişe 11 Temmuz 2016'da açılan köprüyü, Temmuz 2017 sonuna kadar 7 milyon 662.105 otomobil eşdeğeri araç kullandı. Köprü ve bağlantı yollarının 2016 geliri, 194 milyon 776.117 lira oldu. CHP'li Adıgüzel, yap-işlet-devret projesinde 12 aylık bilançonun, garanti edilen 14 milyon 600.000 otomobil eşdeğeri geçişin yarısını bile bulmadığını belirterek, 8 milyon araçlık maliyetin Hazine'den karşılanacağını belirtti.



YILLIK HESAPLANIYOR

Osmangazi Köprüsü'nde geçiş ücreti otomobil, kamyonet ve minibüsler için 65 lira 65 kuruş, ikinci sınıf minibüs, kamyonet ve otobüsler için 105 lira 5 kuruş, üçüncü sınıf otobüsler için 124 lira 70 kuruş, dördüncü sınıf kamyonlar için 165 lira 40 kuruş, beşinci sınıf kamyonlar için 208 lira 75 kuruş ve motosikletler için 45 lira 95 kuruş olarak uygulanıyor.





Köprü ve bağlantı yollarını işleten şirketlere devletin araç garantisi ise otomobil geçişine eşdeğer ücret üzerinden hesaplanıyor. Karayolları, BİMER aracılığıyla "Sözleşmeye göre ‘köprü ve otoyoldaki tüm gişelerden elde edilen gelirlerin toplamı, garanti edilen araç sayılarına karşılık hesaplanan gelirden düşük olması halinde aradaki fark genel bütçeden görevli şirkete ödenecektir' maddesi gereğince senede bir defa ödenmektedir" bilgisini verdi.





6 AYDA 194 MİLYON LİRA



