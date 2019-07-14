Davutoğlu'na yakın haber sitesi yazdı

Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu için 'boş çuval' benzetmesine yanıt veren ve Davutoğlu'ya yakınlığı ile bilinen enpolitik.com haber portalı yazarı Ahmet Rauf Akay, "Nitekim düne kadar şu partili CB sistemini savunanlardan geriye o güçten nemalananların dışında savunan tek bir kişi bile kalmadı" yorumunu yaptı.







Her ne kadar bu rakiplere pirim vermeme çabası olsa da, altında çoğunun gece korkudan uykularını kaçıran bir ruh hali yattığını savunan Akay, iki ismin de başarılı olacağını şu satırlarla savundu:





"Toplumsal destek bulamayan hiç bir hareket başarılı olamaz. Davutoğlu da, Babacan da tecrübeli ve içeride kalanlara göre başarılı siyasetçiler. Üslup ve tavırları ile farklı olduklarını her fırsatta gösterdiler. Mesela bu iki ismin ağzından toplumun farklı kesimlerini rencide edecek pek bir laf duyulmamıştır. Hiç bir zaman kürsüleri boks ringine çevirmediler en azından nezaket ve terbiye olarak birçoklarından farklı olduklarını gösterdiler. Üstelik Davutoğlu'nun geniş bir bilgi birikimi ve kürsü hakimiyeti de var. Şimdi bu iki isim etrafında bir toplanma varsa -boş çuval- olmadıkları ve toplumsal bir karşılıkları olduğu içindir."





Gücün tek elde toplanması ile devletin giderek zayıfladığını ve işlevlerini yapamaz hale geldiğini kaydeden Akay, "Kurumlar ve kurallardan ibaret olan devlet anlayışının yerini bir kişiden ibaret olan devlet yapısı aldı. Nitekim düne kadar şu partili CB sistemini savunanlardan geriye o güçten nemalananların dışında savunan tek bir kişi bile kalmadı" görüşünü dillendirdi.





Yeni parti arayışlarının siyasi tıkanma ve başarısızlıktan kaynaklandığını savunan Akay, "Davutoğlu ve Babacan yakın bir geçmişe kadar Cumhurbaşkanına en yakın isimlerdi. Belki bu ayrışmayı önemli hale getiren de budur! Sayın Cumhurbaşkanını en iyi tanıyanlar ayrılıyor, onu en çok alkışlayan, poh pohlayanlar ise onu en az tanıyanlar. Yakınlarını kaybetmeye başlayan bir lider uzaklarında olanları daha çabuk kaybeder, çünkü yakında olan gerçeği, uzakta olan hayalindekini görür" diye ekledi.





Yeni oluşumların başarısı konusunda ise temkinli bir tutum alan Akay, Türk seçmeninin güce odaklı bir seçmen olduğunu ve çıkışını iyi yapan, vatandaşa güç bende mesajı verenin başarılı olacağını kaydetti.