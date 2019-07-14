Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Hakkari’de 3 askerimiz şehit düştü! /14 Temmuz 2019 21:24

[FLAŞ] Hakkari’de 3 askerimiz şehit düştü!

İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilen son dakika haberine göre Hakkari kırsalında devam eden operasyonlarda 3 askerimiz şehit düştü.

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İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre Hakkari’deki operasyonlar sırasında 1 teğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş şehit oldu. 1 jandarma astsubay çavuş da yaralandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari merkez kırsalında devam eden operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Devam eden operasyonda; 1 jandarma teğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 jandarma astsubay çavuş yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyoruz. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.
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