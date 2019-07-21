'Davutoğlu'nun sözlerinde haber değeri görmeyen kendine gazeteci demesin'

Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Boztepe, dün konuya dair sorularına cevap verirken; “Röportajın yayın politikamız gereği yapılmaması yönünde kararı biz Yavuz Bey’e ilettik, ancak buna rağmen yapıldı. (…) Biz yayın politikamız gereği, Davutoğlu gibi bir figürü önemsemiyoruz ve açıklamalarının bizim üzerimizden yayılmasını istemiyoruz. Haber değerinin olduğuna inanmıyoruz. Bizim yayın politikamız bu ve yine bir yayın organı olarak hakkımız” ifadelerini kullanmıştı.







Boztepe’nin sözlerinin ardından kişisel Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Oğhan ise şunları söyledi:







"Ahmet Davutoğlu’nu 3 sene sonra canlı yayına çıkarma şansı olup da buna hayır diyecek, söyleyeceklerinde haber değeri görmeyecek olan kendisine gazeteci demesin.