Denizli’nin Çivril ilçesinde faaliyet gösteren Kızılcayer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iflas etti.







Çivril İcra Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada alacak iddiasında bulunan kişilerin; senet, defter ve benzeri doğruluğu onaylanmış belgeleri ilandan 1 ay içinde vermeleri çağrısında bulundu. Ayrıca borçlu kişilerin yine aynı sürü içerisinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri çağrısı yaptı. İflas etmiş kişinin mallarını her ne sıfatla olursa olsun ellerinde bulunduranların o mallar üzerinde ki hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde Çivril İcra Dairesi Müdürlüğü’ne vermeleri ifade edildi. Aksi takdirde makbul mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları belirtildi.



