Samanyolu Haber /Ekonomi / Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iflas etti /21 Temmuz 2019 14:48

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iflas etti

Denizli Çivril’de çok sayıda üyesi bulunan hayvancılık ve süt üzerine faaliyet gösteren Kızılcayer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iflas etti. Mahkeme iflas davasını açarken alacaklılara toplantı çağrısı yaptı.

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Denizli’nin Çivril ilçesinde faaliyet gösteren Kızılcayer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iflas etti.

Çivril İcra Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada alacak iddiasında bulunan kişilerin; senet, defter ve benzeri doğruluğu onaylanmış belgeleri ilandan 1 ay içinde vermeleri çağrısında bulundu. Ayrıca borçlu kişilerin yine aynı sürü içerisinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri çağrısı yaptı. İflas etmiş kişinin mallarını her ne sıfatla olursa olsun ellerinde bulunduranların o mallar üzerinde ki hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde Çivril İcra Dairesi Müdürlüğü’ne vermeleri ifade edildi. Aksi takdirde makbul mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları belirtildi.

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