Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'nun ilk 'yeni parti' etkinliği haftaya /09 Mayıs 2019 09:18

Davutoğlu'nun ilk 'yeni parti' etkinliği haftaya

Yeni parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, ilk mesajlarını gelecek hafta düzenlenecek 2 ayrı iftar programında vereceği ifade edildi.

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Sözcü'den Veli Toprak'ın kulislere dayandırdığı iddiasına göre, yeni parti kurma çalışmalarını hızlandıran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ramazan ayında 10 ayrı iftar etkinliğine katılma kararı aldı.

İlk iki iftarın 13-14 Mayıs tarihlerinde STK dernek ve vakıflar ile yapılacağı belirtildi. İftar yemeklerine katılacak isimlerin bir bölümü ise Davutoğlu'yla birlikte hareket eden isimlerden oluşacak.

İLK AÇIK TOPLANTI

Böylece şimdiye kadar kapalı toplantılarda bir araya gelen bu isimler, ilk kez açık bir toplantıda buluşacak. Davutoğlu'nun İstanbul dışında Ankara, İzmir, Konya, Malatya ve Elazığ gibi illerde de iftar programlarına katılması bekleniyor.

Yeni partinin ise temmuz ayından önce kamuoyuna ilan edilmesi planlanıyor.
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