AKP'nin YSK temsilcisi: Sanatınız da adamlığınız da yalan, adaletinizin terazisini sileyim!

AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi yönünde karar almasının ardından sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki gösterdi.







Özel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sanatınız da adamlığınız da yalan!" dedi.





Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:





"Sanatınız da adamlığınız da yalan! Seçim yenilemeye verilen tepki adeta 'emir komuta zinciri' gibi! Partiler kapatıldı sustular, kıyafetinden dolayı işten atılanlara sustular, PKK öldürürken sustular! Şimdi Ekrem için sıraya girdiler! Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın!"



