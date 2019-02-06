Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'nun eski danışmanı haber verdi 'Yeni parti arayışı var' /06 Şubat 2019 11:51

Davutoğlu'nun eski danışmanı haber verdi 'Yeni parti arayışı var'

Başbakanlığı döneminde Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığını da yapan gazeteci Etyen Mahçupyan, kendisine yöneltilen yeni siyasi parti sorusuna, "Bu arayışlar şu anda var ve olmaması kaçınılmaz. Çünkü Türkiye iyi yönetilmiyor" cevabını verdi.

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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir süre 'fahri danışmanlığı' görevini yürüten gazeteci Etyen Mahçupyan, yerel seçimler sonrası yeni bir parti kurulacağı yönündeki iddiayı değerlendirdi.

TV5'te Ahu Özyurt'un sunduğu 'Yüz Yüze' isimli programa konuk olan Mahçupyan, AKP içindeki bazı kesimlerin, parti içindeki liyakat dışı uygulamalardan, atamalardan ve çeşitli devlet ihalelerinin veriliş tarzından memnun olmadığını söyledi.


 
Mahçupyan, kendisine yöneltilen, "Yeni bir siyasi oluşum var mı?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

Bu arayışlar şu anda var ve olmaması kaçınılmaz. Çünkü Türkiye iyi yönetilmiyor. İyi yönetilmediği herkes tarafından görülüyor. İyi yönetemediği için kaybetme ihtimali olan iktidar, alanı daraltarak ancak bununla başa çıkabileceğinin farkında. Alanı daraltma yöntemi olarak da beka meselesini kullanıyor. Ama bu da gözüküyor. Bunun da gerçeklikle ilişkili olmadığını AKP'liler de biliyor.

'BU SEÇİMLERİN SONUCU BAZILARINI ÇOK İLGİLENDİRİYOR'

Bu seçimlerin sonucu bazılarını çok ilgilendiriyor. Her partinin muhaliflerini ilgilendiriyor. Ama en büyük gerginlik AKP'de, muhafazakar tabanda. İyi bir örnek gördüler, ilk 10 senesi AKP'nin. Onu görmeselerdi belki aldatılabilirlerdi. Şimdi hem iyi bir örnek gördüler, hem iyi örneği biliyorlar. Şu anda olanla mukayese ediyorlar. Şu anda olanın ahlaki açıdan da önemli olduğunun farkındalar. 
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