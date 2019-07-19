Samanyolu Haber /Politika / Davutoğlu'ndan gazetecilerin programına son verilmesine tepki /19 Temmuz 2019 23:50

Davutoğlu'ndan gazetecilerin programına son verilmesine tepki

Ahmet Davutoğlu ile röportaj yapan gazeteciler Radyo Sputnik'teki programlarının yayından kaldırıldığını duyurdu. Üç gazetecinin paylaştığı haberle ilgili olarak Davutoğlu da twitter hesabından bir açıklama yaptı.

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Eski Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile röportaj yapan gazeteciler Akif Beki, İsmail Saymaz ve Yavuz Oğan, Radyo Sputnik'teki (RS FM) programlarının yayından kaldırıldığını duyurdu.

Üç gazetecinin paylaştığı haberle ilgili olarak Davutoğlu da twitter hesabından bir açıklama yaptı. Bu durumdan büyük üzüntü duyduğunu belirterek "Her kapıyı kapatsalar da biz yeni kapı açacak, susmayacağız." dedi.

AK Parti'den ayrılıp yeni parti kuracağı iddia edilen Davutoğlu ile yapılan röportajdan bir gün sonra gazeteci Yavuz Oğan, "Türkiye’de hiç bir iyi iş cezasız kalmaz, dün Davutoğlu ile mülakat yaptık bugün programlarımız bitti, üstelik yayını kendi YouTube kanalımızdan yaptığımız halde" dedi.

Gazeteci Akif Beki ise tepkisini " Bu kaçıncı tur, biz kovulmaktan sıkıldık hedef gösterenler kovdurmaktan sıkılmadı." şeklinde gösterdi.

Beki, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna 'gazetecileri fişleme' olarak yansıyan SETA'nın “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları”raporuna da atıfta bulundu. Beki, "Ben 'SETA raporu' diyeyim gerisini siz anlayın." ifadelerini kullandı.

Röportajı yapan diğer gazeteci İsmail saymaz ise SETA raporunun “gereği” yapıldı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile söyleşi yaptığımız için RS FM, Yavuz Oğhan ve Akif Beki ile birlikte hazırladığımız ‘Söylemesi Bizden’ programını sonlandırdı." şeklinde olayı duyurdu.

Zafer Arapkirli'nin de Radyo Sputnik'teki programı bitti

Gazeteci Zafer Arapkirli de Radyo Sputnik'te 3 yıldır devam eden programının bittiğini duyurdu. Arapkirli, sosyal medya üzerinden 'Seyr-i Sabah' programının artık RT FM'de yayınlanmayacağını açıkladı. Arapkirli, "Özgürce, onuru ile gazetecilik-yayıncılık yapmak isteyene yer mi yok? Mekan mı yok?" dedi.

(tr.euronews.com)
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