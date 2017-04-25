Danıştay'dan CHP'nin referandum başvurusuna red

Danıştay, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararını idari davaya konu olabilecek bir işlem olarak görmeyerek, YSK kararının denetimi başvurusunu reddetti. Danıştay tarafından, CHP'nin itirazına ilişkin 'Karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi' denildi.





CHP, halk oylaması sonuçlarına yönelik itirazlara ilişkin hukuki aşamaların sonuçlanmasına kadar, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sonuçları kesinleştirmesi işleminin yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay'da dava açmıştı. Ayrıca mühürsüz oy pusulalarının geçerli kabul edilmesine ilişkin YSK işleminin iptali talebiyle başvuruda bulunmuştu. Başvuruyu CHP'nin avukatı Atilla Kaya yapmıştı.





"EVET' OYU VERENLERİN DE HUKUKUNA SAHİP ÇIKIYORUZ"





Halk oylamasında milletin iradesine, kararına iktidar ve YSK eliyle darbe vurulduğunu belirten Atilla Kaya, "Maalesef Türkiye Cumhuriyetinin anayasal kurumu olan, yargı denetimi konusunda en üst organ olan YSK'da bu ifadeye iştirak etmiştir. Biz burada CHP olarak şunu önemli ifade ediyorum ki, 49 milyon oya sahip çıkıyoruz. Sadece 'hayır' oyu verenlerin değil, 'evet' oyu verenlerinde hukukuna sahip çıkıyoruz. 25 milyon 'evet' oyu veren, 24 milyon 'hayır' oyu veren vatandaşlarımıza aynı duyarlılıkla sahip çıktığımızı ifade etmek isterim. Bu vatandaşlarımızın iradelerine sahip çıktığımız gibi 80 milyon vatandaşımızın da hak ve hukukuna sahip çıkıyoruz" demişti.





CHP TEPKİ GÖSTERMİŞTİ





Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'nin başvurusu hakkında "Anayasa Mahkemesi ve Danıştay bu konuda yetkisizdir" demişti. CHP ise Adalet Bakanı'nın görüşülen bir başvuru hakkında görüş belirtmesini "Yargıya açıkça talimat verdi" diyerek tepki göstermişti.