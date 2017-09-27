Danıştay Başkanı ile Yargıtay Başkanı'nı kurtarma operasyonu

Aralarında Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'nde olduğu 40 Yargıtay ve Danıştay üyesi 65 yaşına geldikleri için 2 yıl içinde emekli olacak.. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör 4 yıllık görev süresini tamamlayacak. Ancak Bu isimleri görevde tutabilmek için Adalet Bakanlığı’nın yüksek yargıda önemli bir değişiklik üzerinde çalışma yaptığı öğrenildi. Halen 65 olan hâkim ve savcıların emeklilik yaşının 67’ye çıkarılması değerlendiriliyor





Böylece AKP'ye ve Saraya yakın isimler Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'nde olduğu 40 isim kurtarılacak...