Danıştay Başkanı ile Yargıtay Başkanı'nı kurtarma operasyonu

Aralarında Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'nde olduğu 40 Yargıtay ve Danıştay üyesi 65 yaşına geldikleri için 2 yıl içinde emekli olacak.. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör 4 yıllık görev süresini tamamlayacak. Ancak Bu isimleri görevde tutabilmek için Adalet Bakanlığı’nın yüksek yargıda önemli bir değişiklik üzerinde çalışma yaptığı öğrenildi. Halen 65 olan hâkim ve savcıların emeklilik yaşının 67’ye çıkarılması değerlendiriliyor
Böylece AKP'ye ve Saraya yakın isimler Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'nde olduğu 40 isim kurtarılacak...
15 Temmuz Kontrollü darbe girişimi bahane edilerek başlatılan tasfiye operasyonu sonrasında meslekten ihraç edilen 4 bin 600 dolayında hâkim ve savcının yerine 4 bin civarında yeni alım yapılmıştı. Bu isimlerin önemli bir kısmı ise Adalet Akademisi’nde çok kısa bir eğitimin ardından mesleğe kabul edildi.