Danıştay Anayasayı çiğneyerek YSK seçimlerine müdahale etti

Emekli Yargıç Eminağaoğlu, YSK Başkanı ve bazı üyelerin görev süresini bir yıl uzatan yasa değişikliğinin anayasanın 67. maddesi uyarınca bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamayacağını kaydetti. Eminağaoğlu, bu nedenle Danıştay ve Yargıtay’dan görev süresi dolan üyeler için yeniden seçim yapılmasını istedi. Danıştay Genel Sekreteri Abdurrahman Gençbay, 23 Ocak’ta Eminağaoğlu’na yanıt gönderdi. Yanıtta, Danıştay Başkanlık Kurulu’nun 28 Aralık 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yasa değişikliği uyarınca YSK üyelerinin görev süreleri uzatıldığından yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığına oy birliğiyle karar verdiği ifade edildi.





‘Hukukla açıklanamaz





Karara tepki gösteren Eminağaoğlu, “AKP çoğunluğu ile yasa değişmiş ise de Anayasa’nın emredici kuralına rağmen süresi bitmiş bir YSK’nin 1 Şubat’tan sonra görevine devam etmesi asla hukukla açıklanamaz. Artık Anayasa’yı sadece iktidar değil yüksek mahkemelerin bile tanımadığı bir dönem. Danıştay’ın yanıtı, Danıştay’ın iktidar güdümüne girdiğinin, seçimleri de YSK adı altında iktidarın yönettiğinin yanıtıdır. Utanç belgesidir. Bu hesap hukuk yoluyla elbette sorulacak. Anayasada seçimler yargı yönetim ve denetimi altında yapılır denilmekte ise de bu yanıtla bilinen bir gerçek yani seçimlerin iktidarın güdümüne girmiş YSK ile iktidar güdüm ve denetiminde yapıldığı tescil edilmiştir” değerlendirmesini yaptı.



