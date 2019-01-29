Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanlığı mescidine gamalı haç tepkisi /29 Ocak 2019 10:00

Sağlık Bakanlığı mescidine gamalı haç tepkisi

Sağlık Bakanlığı’nın Sıhhıye binasındaki mescidin halılarının motifini Naziler’in kullandığı gamalı haça benzettiler

SHABER3.COM

Oyuncu Mehmet Emin Eren, Cuma Namazı’nı Sağlık Bakanlığı’nın Sıhhıye binasındaki mescitte kıldı. Yerdeki halının motifinin Naziler’in kullandığı gamalı haça benzemesine tepki gösterdi. Bakanlığa şikayet etti.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, oynadığı bir filmdeki karakterden dolayı 'Şero Ağa' olarak anılan sanatçı Mehmet Emin Eren'in 'Gamalı Halı' iddiası tartışmalara yol açtı.
Eren, Sıhhıye'deki Sağlık Bakanlığı binasında Cuma namazı kıldı. Ancak üzerinde namaz kıldığı halının motifini gamalı haça benzetti. Mehmet Emin Eren "Cuma namazı makbul olsun diye paltomuzu sererek eda ettik. Zemin gamalı haçlarla dolu. Bu halıyı bu mescide hangi delikanlı aldıysa çıksın ortaya tanımak istiyorum" dedi.

Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulunan Eren tepkisini sosyal medya hesabından da paylaştı ve "Ciddiyetsizlik had safhada" dedi. Eren'in takipçileri ise, "İmam maaşına bakar, halıya bakmaz ağam" yorumları yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sağlık Bakanlığı mescidine gamalı haç tepkisi Sonraki Haber >>

Özdil'in kitabı cam fanusta sergileniyor

Özdil'in kitabı cam fanusta sergileniyor

'Geçinebiliyor musunuz' sorusu sorulan kadın açtı ağzını yumdu gözünü

'Geçinebiliyor musunuz' sorusu sorulan kadın açtı ağzını yumdu gözünü

Milyonluk tablo herkesin gözü önünde çalındı

Milyonluk tablo herkesin gözü önünde çalındı

Yeni Bamteli yayınlandı....

Yeni Bamteli yayınlandı....

Rus savaş uçağının düşme anı kamerada

Rus savaş uçağının düşme anı kamerada

Raylara bırakılan aracı hurdaya çevirdi

Raylara bırakılan aracı hurdaya çevirdi

Karabekir'in torunundan bakana: 15 Temmuz'la Kurtuluş Savaşı'nı aynı kefeye koymayın

Karabekir'in torunundan bakana: 15 Temmuz'la Kurtuluş Savaşı'nı aynı kefeye koymayın

Oy verene cennetten arsa dağıtan adam

Oy verene cennetten arsa dağıtan adam

AKİT: Maduro'yu gönderirlerse bilin ki Erdoğan'ı da paketlerler

AKİT: Maduro'yu gönderirlerse bilin ki Erdoğan'ı da paketlerler

Duhok'ta Türk üssüne saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Duhok'ta Türk üssüne saldırının görüntüleri ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:18:25