Damat... Katar... TÜRGEV

Eren Erdem'den 'damat' ve TÜRGEV ilişkileri hakkında kritik Katar soruları





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın önce Katar'a karşı yaptırımların perde arkasında farklı bir oyun oynandığını açıkladığını, ancak hemen bir gün ardından “Katar'a yapılanları kabul etmemiz mümkün değildir” açıklamasında bulunduğunu hatırlatan CHP’li Erdem, Başbakan Yıldırım’a Katar krizinde büyük oyunun Katar’la girilen ‘ticari ilişkilerle’ bir ilgisi olup olmadığını sordu.







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN DAMADI SELÇUK BAYRAKTAR KATAR’A NE KADAR İHA SATTI?





Başbakan Binali Yıldırım’a Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın şirketi Baykar Makina’nın Katar’a ne kadar İHA sattığını soran CHP’li Erdem, TÜRGEV’e bağlı bazı eğitim kurumlarının Katarlı medya kuruluşlarıyla iş ilişkisini gündeme getirdi.





CHP’li Erdem ülkemize kaynağı belirsiz 45 milyarlık döviz girişi konusunu ve 16 Nisan referandumu döneminde Katar’dan Türkiye’ye ne kadar sıcak para girdiğini de TBMM gündemine taşıyarak konuyu yeniden tartışmaya açtı.





Önergesinde Katar’da hemen askeri üs kurulmasının kamuoyunca tartışılmasına izin verilmeden Meclis gündemine hızlıca taşındığını belirten Erdem, Başbakan Yıldırım’a Katar krizinin kamuoyu ve siyasilerce tartışılmasının neden engellendiği sorusunu da yöneltti.





KATAR’A VERİLEN DESTEĞİN ‘45 MİLYARLIK KAYNAĞI BELİRSİZ DÖVİZ GİRİŞİYLE’ BİR İLGİSİ VAR MIDIR?





İşte CHP’li Erdem’in Başbakan Binali Yıldırım’a yönelttiği sorular:





1. Katar krizine ilişkin stratejilerin kamuoyunca tartışılmasına izin verilmeden hemen uygulanması iktidarınız döneminde 45 milyar doları aşkın bir tutara ulaşan kaynağı belirsiz döviz girişleriyle ilişkili midir?





2. Selçuk Bayraktar’ın sahibi olduğu Baykar Makine adlı şirketin Katar Silahlı Kuvvetleri’ne sattığı İHA veya mini İHA miktarı nedir?





3. Havuz medyası olarak nitelenen Sabah-ATV, Akşam, Star, Güneş gibi gazete sahiplerinin Katar’la ne tür ticari ilişkisi bulunmaktadır? Partiniz MKYK üyesi kaç kişinin Katar’la iş ilişkileri bulunmaktadır?





4. Katar’ın ülkemizde sahibi veya ortağı olduğu kaç şirket bulunmaktadır ve bu şirketlerin ticari hacmi ve ekonomik değeri nedir? Seçim dönemlerinde Katar’ın ülkemize yaptığı yatırımların miktarı nedir?





TÜRGEV’İN KATAR’DAKİ MEDYA KURULUŞLARI VE ÜNİVERSİTELERLE NE TÜR TİCARİ İLİŞKİSİ BULUNMAKTADIR?





5. İktidarınız döneminde Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar ve MİT müsteşarı düzeyinde Katar’a kaç kez resmi ziyaret gerçekleştirmiştir?





6. TÜRGEV'e bağlı eğitim kurumlarının Katar’daki çeşitli medya kuruluşları ve üniversitelerle ne tür bir iş/işbirliği ilişkisi bulunmaktadır?





7. İktidarınız döneminde seçim yapılan yıllarda Türkiye’ye kayıt dışı para girişi miktarı nedir?





16 NİSAN DÖNEMİNDE KATAR’DAN VARLIK FONU ARACILIĞIYLA 600 MİLYON DOLAR SICAK PARA GELDİĞİ DOĞRU MUDUR?





8. 16 Nisan döneminde ve Mayıs ayında Katar'dan varlık fonu aracılığıyla 600 Milyon sıcak para girişi olduğu doğru mudur?





9. Uluslararası ilişkilerin mezhepçi bakış açısı ve kişisel birtakım ticari ilişki veya dostluklarla sürdürülmesi partinizin dış politika anlayışının bir tezahürü müdür??