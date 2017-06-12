'100 bin kişi daha ihraç edip bütün dernekleri kapatabilirler'

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile yapılan ihraç işlemlerine itiraz için OHAL İnceleme Komisyonu'nu adres gösterirken Türkiye’den yapılan benzer başvurularda da emsal olması bekleniyor.





Bu skandal kararı İnsan hakları hukukçusu ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerem Altıparmak, Twitter hesabından yorumladı. Altıparmak şunları yazdı:





"AİHM'in ihraçlarla ilgili verdiği karar utanç verici. Komisyonun yetersizliğine ilişkin iddiaların hiç birine bile cevap vermemiş. AİHM kararından sonra hükümet 100 bin kişi daha ihraç edip, tüm dernekleri kapatabilir. Nasıl olsa denetleyen merci yok. Teşekkürler AİHM."





Altıparmak Evrensel Gazetesi'ne yaptığı açıklamada da Kararı çok vahim bulduğunu belirtti. Altıparmak, “Bu karar AİHM tarihindeki en kötü kararlardan biridir” dedi.





Kerem Altıparmak, AİHM’nin yeni ihraçlar için hükümete açık çek verdiğine de dikkat çekti.





Altıparmak karar için şunları söyledi: “Bundan sonra bütün başvurular OHAL Komisyonuna gidecek. Şu an AİHM, önünde duran devam eden KHK ihraçlarını bu karara uygun bir şekilde, tek yargıç kararıyla seri bir şekilde Türkiye’ye geri gönderir.”





KOMİSYON AİHM’YE BAŞVURULARI ENGELLEMEK İÇİN KURULDU





OHAL Komisyonunun, AİHM’ye başvurunun önüne geçilmek için kurulduğuna vurgu yapan Altıparmak bundan sonra yaşanacak yargı süreci ile ilgili şunları söyledi: “Şu anda mağdur olan bir öğretmen en iyimser süreyle 6-7 yıl içinde iç hukuku tüketemez. Onun üstüne de en az 3-4 yıl AİHM’ye başvuru süresini koyun. En iyi ihtimalle 10 sene sonra AİHM’den karar alır. Yaşıyorsa, emekli olmadıysa ve bu süre içinde KHK uygulaması devam edecek.”





AİHM’nin bu kararıyla hükümete açık çek verdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Altıparmak, “Hükümet bundan sonra istediği kadar kararname çıkartıp, bir yüz bin kişiyi daha atabilir. Türkiye bu kararla Avrupa’ya uyum sağlamadı. Ama bu karara bakarsanız, AİHM Türkiye standartlarına uyum sağlamış gözüküyor” diye konuştu. Altıparmak, yaşanan mağduriyetlere ve insan hakları mücadelesi açısından nasıl bir mücadelenin yürütülmesi gerektiğinin genel olarak konuşulması gerektiğini belirtti.