Samanyolu Haber /Gündem / Damat Albayrak’tan Pontus polemiğini unutturma operasyonu /07 Haziran 2019 09:06

Damat Albayrak’tan Pontus polemiğini unutturma operasyonu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, toplantılara katılmak için Trabzon’a gitti. Albayrak’ın burada Trabzonspor forması giymesi sosyal medyada AKP ile Trabzon halkı arasında yaşanan Pontus polemiğinin bitirilmesine yönelik bir hamle olarak yorumlandı.

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Trabzon’da son günlerde işler pek AKP’nin istediği gibi gitmiyor. Parti yöneticilerinin başlattığı Pontus polemiği Trabzon halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Trabzon’da protesto edilmesi öfkenin boyutlarını gözler önüne serdi. Bayram ziyareti için Trabzon’a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havalimanı çıkışında beklemediği bir tepki ile karşılaştı. ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganıyla tepki gösterilen Soylu, kendisine ‘Akıllı ol’ diyen bir kişiye ise ‘Artistlik yapma’ diyerek çıkıştı.

TARTIŞMANIN FİTİLİNİ BİR AKP’Lİ YÖNETİCİ ATEŞLEDİ
AKP’nin Başakşehir İlçe Teşkilatı’na bağlı olarak ‘Medya Birimi Başkanı’ ve ‘sandık başkanı’ olarak görev yapan Şevki Mert Akın, twitter hesabında Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon mitingi fotoğrafını paylaşarak, “Ekrem İmamoğlu Trabzon’da Pontus Rum Cemiyeti Tarafından İşte Böyle Karşılandı” dedi.

ALBAYRAK FORMA GİYEREK GÖNÜL ALMAYA ÇALIŞTI
Trabzonspor’un yeni sezon forması hediye edilen Berat Albayrak, “Yanlız bu forma 2010-2011 sezonunun formalarıymış. Yani Şampiyon sezonun formaları” diyerek “2010-2011 sezonunun şampiyonunun Trabzonspor olduğunu” iddia etti.

BU KEZ FENERBAHÇELİLER ALBAYRAK’A TEPKİ GÖSTERDİ
Fenerbahçeli taraftarlar Albayrak’ın açıklamasına tepki göstererek 2010-2011 sezonunun şampiyonluk kupasının Fenerbahçe müzesinde olduğunu hatırlattılar.
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