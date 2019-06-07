Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden seçim yapılacak. AKP’nin Kürt oyları almak için söylemini değiştirdiği gözleniyor.





218 bin Diyarbakırlı seçmene göz kırpan AKP, Diyarbakır’da dilini yumuşattı. AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa bir süre önce “Kürdistan diye bir yer yok, Kuzey Irak’a defolun.” mealindeki sözleri arşivlerdeki yerini korurken, Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım dünkü gezisinde Kürdistan’dan söz edip, iki kez de “PeKeKe” dedi.





DİYARBAKIR'DA "KÜRDİSTAN" DEDİ





AKP ile MHP’nin İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarındaki hemşericilik odaklı yaklaşım sebebiyle bayramda il il gezmeyi sürdürüyor.





Yıldırım dün İstanbul’a 218 bin seçmen ihraç etmiş olan Diyarbakır’ı ziyaret etti. Yıldırım, parti teşkilatında partililere seslendi. Yıldırım, konuşmasında, AKP’nin son dönemlerdeki keskin Kürt karşıtı dil yerine, milliyetçi Kürt seçmene göz kırpan bir dil kullandı.





Yıldırım, konuşmasında Kürdistan kavramını kullanıp, erken Cumhuriyet döneminde Kürdistan mebuslarının da Meclis’te yer aldığını söyledi. Yıldırım iki kez de “PeKeKe” dedi. Partililerin bayramını Kürtçe kutlayan





23 HAZİRAN İÇİN OY İSTEDİ





Yıldırım, özetle şöyle konuştu: “Diyarbakırlı hemşerilerim İstanbul’da 23 Haziran’da yeni bir zafere imza atayacak mıyız? Diyarbakır’a size geldim, desteğinizi istemeye geldim. Diyarbakır her zaman bizim yanımızda oldu, inşallah bu sefer de yanımızda olacak. Aramızı hiç kimse açamaz. Ezelden beri kardeşiz. Hiçbirimiz hangi etnik kimlikten doğduğumuza karar veremiyoruz. İstiklal mücadelesini başlatırken, Ankara’da Büyük Millet Meclisini toplayan Gazi Mustafa Atatürk’ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da Lazistan mebusu da vardı. Onun için bizi birbirimizden ayırmaya çalışanlara, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere asla prim vermeyeceğiz.”





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçiminden önce birçok kez “Benim ülkemde ‘Kürdistan’ diye bir bölge yok” demişti.





BAYDEMİR'E MECLİS'TEN ATILMIŞTI





Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 2017’de Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir seçildiği bölgeye “Kürdistan” dediği için Meclis’ten iki günlüğüne atılmıştı.





Baydemir’in ardından birçok milletvekili “Kürdistan” dediği için cezalar almıştı.