Damada yeni yetki: İstediği şirketi devletin kasasındaki parayla kurtaracak

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görev ve yetkilerine yurt içinde ya da yurt dışındaki şirketlere iştirak edebilmesi eklendi.







Resmi Gazete’de bugün yayımlanan “Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile “Hazine’nin Cumhurbaşkanı kararı ile yurt içindeki ya da yurt dışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlamak” ibaresi eklendi.





Görev ve yetkilere “Finansal piyasalara ilişkin yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, finansal sektörü geliştirici ve finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapmak” ve “Sigortacılık ve özel emeklilik sistemine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak, uygulamayı izlemek, denetimini yürütmek ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek” de eklendi.







Öte yandan Cumburbaşkanlığı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın teşkilat yapısında da değişiklikler yapıldı, bazı genel müdürlüklerin görev dağılımında değişikliklere gidildi.





DEVLET PARAYI VERECEK, ŞİRKETİ KURTARACAK





Sözcü yazarı Nedim Türkmen, yeni düzenlemenin borçlu ve iflas noktasındaki şirketler için çıkarıldığını söyledi. Türkmen, “Sermaye güçlüğü yaşayan şirketlere devlet ortak olacak” ifadelerini kullandı.





Türkmen, düzenlemenin zordaki inşaat şirketleri için yapıldığını düşündüğünü söylerken, “Turizm Tanıtma Ajansı’nın da ortak olma yetkisi vardı tepkiler üzerine bu kaldırılmıştı. İnşaat şirketleri zor durumda ‘bizim elde kalan konutları devlet alsın’ gibi bir anlayışları var. Şirketler zor durumda kredi alamıyorlar, sermaye bulamıyorlar. Devlet parayı verecek ve şirketi kurtaracak” diye konuştu.