Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek hakkında 'silahlı terör örgütü' üyeliğinden suç duyurusu /07 Ağustos 2019 13:14

Gökçek hakkında 'silahlı terör örgütü' üyeliğinden suç duyurusu

Şehit ağabeyi ihraç Yarbay Mehmet Alkan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Şırnak'ta 2015 yılında jandarma karakoluna yapılan saldırıda şehit olan Yüzbaşı Ali Alkan'ın KHK'yla ordudan atılan ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Söz konusu suç duyurusunu kişisel Twitter hesabında duyuran Alkan, şunları söyledi:

"Arınç'a göre parsel parsel satan, Metiner'e göre 'siyasi ayaktan olduğu için istifa ettirilen', buna rağmen hala CHP'ye saldıran Gökçek adlı utanmaz hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliğinden' Ankara Terör Savcılığı'na ihbarda bulundum."

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