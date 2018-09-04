Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Daha zamlar raflara tam yansımadı... Zam dalgası gelecek' /04 Eylül 2018 09:20

'Daha zamlar raflara tam yansımadı... Zam dalgası gelecek'

Gıda üreticileri gelecek dönemde yeni zamların kapıda olduğunu belirtiyor. Üreticilere göre döviz artışıyla ithal ürünlere gelen zam yerli ürünlerin fiyat artışını tetikliyor.

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Dünya gazetesinden İmam Güneş'in aktardığına göre, gıda enflasyonun etkilerinin önümüzdeki aylardan itibaren daha net göreceğimizi söyleyen Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, özellikle Yİ-ÜFE'deki artışın yüksek olduğuna ve pazara henüz yansımadığına dikkat çekti.

Buradaki zammın kendisini gelecek ay göstereceğini belirten Göksu, "Yüksek kur ihracata teşvik ediyor" dedi.

'İTHALE GELEN ZAM TETİKLEDİ'

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, enflasyondaki artışın yüksek belirsizlik ortamından kaynaklandığını belirterek, döviz artışından kaynaklı ithal ürünler karşısında yerlinin de zam yaptığını söyledi.

Reis, "Gıda maddelerinde kendi kendimize yetebilmeyi sağlamamız gerekiyor" diye konuştu. Henüz raflara yansımamış zamların bulunduğuna değinen Reis, üretici fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklı, raf fiyatlarının kademeli olarak artacağını ifade etti.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik de açıklanan son verilerin, gıda ve içecek sanayinin, üretici fiyatlarındaki artışları, ürün fiyatlarına birebir yansıtmadığını ortaya koyduğunu söyledi. Menlik, "Türkiye gıda sektörü olarak maliyetlerimiz çok yüksek oranlarda artış gösterirken, fiyat artışlarını asgari düzeyde tuttuk" dedi.
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