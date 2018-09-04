Samanyolu Haber /Gündem / AKP yerel seçim öncesi yine birçok belediye başkanını istifaya zorlayacak /04 Eylül 2018 09:14

AKP yerel seçim öncesi yine birçok belediye başkanını istifaya zorlayacak

AKP'nin son seçimlerden önce başta Ankara ve İstanbul olmak üzere çok sayıda belediye başkanının görevden alınması olayını bir ‘manifesto’yla sürekli hale getireceği ileri sürüldü. Buna göre, Tayyip Erdoğan’ın seçimlerden önce açıklayacağı manifesto isimli kendi kriterlerine uymayanlar, seçim tarihi beklenmeden görevden alınacaklar.

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2017 yılında birçok belediye başkanı, Erdoğan'ın isteğiyle görevlerini bırakmak zorunda kalmıştı. O dönem istifa edenler arasında, eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)  Başkanı Kadir Topbaş ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de vardı.
Bu uygulama, o dönem seçmen iradesine aykırı bulunarak eleştirilmişti.

'ERDOĞAN'IN İSTEKLERİ MANİFESTO OLDU'

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre AKP, 2019'daki yerel seçimlerden önce belediye başkanlarının uyması gereken ‘ana kurallar'ı açıklayacak. Bu kurallara ‘Yerel Seçim Manifestosu' denilecek. Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı bu manifesto, bir anlamda belediye başkanlarının taahhütü olacak. Bu metinde yazılanlara uymayanlar yeni seçim beklenmeden gidecekler.

AKP Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, çalışmayı ve amacını şöyle özetledi:
"Belediye başkan adayı olarak belirlediğimiz isimler için seçimlerden önce Cumhurbaşkanı manifesto yayınlayacak. Örneğin bu metinde, ‘Yeşil alanlarda katliam olmayacak', ‘Bir ilçe belediye başkanı ilçesinde eskortla dolaşamayacak' denilecek. Prensiplerimizi belirleyeceğiz. Belediyeler için partinin denetimi bu olacak. Başkan, istişare ederek çalışacak. Bu metinden yola çıkarak, hata yapan belediye başkanını uyaracağız. Buna rağmen bir şey değişmiyorsa, görevinin bitmesine bir yıl da olsa, iki yıl da olsa mevcut başkanı değiştireceğiz. Başkanlar bu prensiplere uyacak, uymayan gidecek. Seçimi beklemeyeceğiz. Genel merkezin uyarılarını dinlemeyen gidecek. Seçmen de bunu bilecek. Bazı konularda kanuni önlem alacağız. Ama her şey kanunlara yazılmıyor. Seçim öncesi bu kuralları açıklayacağız ve herkesin de buna uymasını bekleyeceğiz."
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