Samanyolu Haber /Dünya / Dağcının kimliği 64 yıl sonra tespit edildi /30 Temmuz 2018 15:40

Dağcının kimliği 64 yıl sonra tespit edildi

İtalya Alpleri'nde 13 yıl önce bulunan bir cesedin, 64 yıl önce kaybolan bir Fransız kayakçıya ait olduğu belirlendi.

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İtalyan savcılar, cesedin kimliğini teşhis edebilmek için üzerinde adı ve soyadının baş harfleri bulunan kayakçının gömleğini, gözlüğünü ve ahşap kayak takımının fotoğrafını geçen ay Facebook'ta paylaştı.

Torino Savcılığı'nın Facebook paylaşımıyla ilgili haberini yerel bir radyoda duyan Emma Nassem adlı kadın, cesedin amcası Henri Le Masne'ye ait olabileceğini düşündü.

Bunun üzerine İtalyan makamlarına başvuran Nassem'ın amcası Henri Le Masne, 30'lu yaşlarında kaybolmuştu.

'Ben kardeşiyim'

Henri Le Masne'nin şimdi 94 yaşında olan kardeşi Roger Le Masne de İtalyan polisine bir e-posta göndererek, "Ben 64 yıl önce kaybolan Henri Le Masne'nin kardeşiyim. Bekardı ve bağımsız yaşayan biriydi. Paris'te Maliye Bakanlığı'nda çalışıyordu" dedi.

Ailenin polise gönderdiği gözlük fotoğrafının dağda bulunan gözlükle uyuşması üzerine DNA testi yapıldı ve cesedin Mart 1954'te İsviçre sınırındaki Matterhorn'da tek başına kayak yaparken 3 bin metre yükseklikte fırtınaya yakalanan La Masne'ye ait olduğu belirlendi.

BBC Türkçe
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