Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar 4.90'ı geçti /30 Temmuz 2018 15:43

Dolar 4.90'ı geçti

Dolar/TL kuru yeni haftaya artışla başlamasının ardından 4,90’ın üzerine çıktı. Böylece kurun gün içinde yükselişi yüzde 1'i aştı.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın, Amerikalı rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacağı açıklamasının ardından dolar geçen hafta yükselişe geçmişti.

Euro/TL ise 5,72 seviyesinde hareket ediyor.
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