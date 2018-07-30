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Dolar 4.90'ı geçti
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30 Temmuz 2018 15:43
Dolar 4.90'ı geçti
Dolar/TL kuru yeni haftaya artışla başlamasının ardından 4,90’ın üzerine çıktı. Böylece kurun gün içinde yükselişi yüzde 1'i aştı.
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ABD Başkanı Donald Trump’ın, Amerikalı rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacağı açıklamasının ardından dolar geçen hafta yükselişe geçmişti.
Euro/TL ise 5,72 seviyesinde hareket ediyor.
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