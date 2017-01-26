Dağ başına götürüp beni soydular, karıma tecavüzle tehdit ettiler!

DAĞA KALDIRMA VE TECAVÜZ TEHDİDİ







Sanık M.B. yaklaşık 5 ay önce gözaltında olduğu süre içerisinde polislerin kendisini dağa kaldırmasından başlayarak tecavüz tehditlerine kadar birçok işkence ve kötü muamelesini tek tek mahkemede dile getirdi.





M.B. mahkemede polislerin kendisini soyduklarını, gözlerini bağlayıp dağ başı gibi bir yere götürdüklerini ve polisler tarafından kafasına silah dayandığını ifade etti. Polislerin kendisine “kanını içeriz, karına kızına tecavüz ederiz, dediğimizi yaparsan sana yardımcı oluruz” dediklerini anlatarak mahkeme heyetini şoka sokan M.B. kendisine yapılanlardan sonra polislerin eline verdiği yazılı metni aynen ifadesinde anlatmaya mecbur kaldığını ifade etti.





Polislerin kendisine “bunu ezberle, avukat gelince bu ifadeleri vereceksin” demeleri üzerine bu metni imzaladığını ve baskı altında bu ifadeleri verdiği için mahkemede bu ifadelerinin geçersiz olduğunu belirtti.





İŞKENCE SEBEBİYLE 32 TAHLİYE





İçlerinde Emniyet Müdüründen Polis Memurlarına kadar birçok sanık bulunan dosyada 32 kişinin M.B.’nin ifadesini işkence altında verdiğini ifade etmesi sonrasında tahliye edilmesine karar verildi.





İŞKENCE M.B. İLE SINIRLI KALMAMIŞ





Aynı dönemde gözaltına alınan birçok kişinin benzer yöntemler ile işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı. AİHM, AYM ve Yargıtay içtihatlarına göre işkence fiili olarak kabul edilen birçok kötü muamelenin gözaltında bulunan tüm şüphelilere uygulandığı anlaşıldı.





21 Ocakta son oturumu yapılan mahkemede yaşananlardan ulaşabildiğimiz bilgilere göre yine sanık M.B.’nin gözaltında olduğu dönemde avukat talebinin kanuna aykırı olarak karşılanmadığı, gözaltındaki şüphelilere tuvalet ihtiyaçlarını karşılamaları için kasıtlı olarak çok geç yardımcı olunduğu, şüphelilerin uyumaması için ise demir parmaklıklara vurularak ses çıkarıldığı ifade edildi. Tecavüz tehdidi, çıplak soyma, eşe tecavüzle tehdit, dayak, ölümle tehdit ve gözaltındaki kişiyi gözaltı merkezinden çıkartarak açık arazide işkence etme resmi olarak mahkeme kayıtlarına girdi.





Böylelikle özellikle 15 Temmuzdan sonra artan işkence iddialarına dair en somut ifadeleri mahkeme kayıtlarına girmiş oldu. Hukukçuların önemle üzerinde durduğu bir diğer nokta ise işkence suçunun zaman aşımına tabi olmadığı, bu nedenle böyle yollara tevessül eden kamu görevlilerinin her zaman soruşturulabileceği oldu.