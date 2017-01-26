Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den MHP ile ilgili kritik hamle /26 Ocak 2017 11:06

Akşener'den MHP ile ilgili kritik hamle

Meral Akşener önceki gün ihraç karannın iptali ve partiye dönmek için AYM’ye başvurdu.

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Akşener'den MHP ile ilgili kritik hamle

Bireysel başvuru hakkını kullanan Akşener, 6 sayfalık bir dilekçeyle ihraç kararının kaldırılmasını talep etti. Akşener’in avukatı Feridun Bahşi tarafından verilen itiraz dilekçesinde “Anayasanın 38. maddesinde belirtilen adil yargılanma hakkı ve 36. maddesinde belirtilen savunma hakkımızm hem mahkemece verilen hüküm doğrultusunda hem de MHP disiplin kurulunca ihlal edildiği kanaatinde olduğumuz için Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkımıza dayanarak işbu dilekçeyi sunuyoruz” dedi.

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