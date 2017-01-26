Akşener'den MHP ile ilgili kritik hamle







Bireysel başvuru hakkını kullanan Akşener, 6 sayfalık bir dilekçeyle ihraç kararının kaldırılmasını talep etti. Akşener’in avukatı Feridun Bahşi tarafından verilen itiraz dilekçesinde “Anayasanın 38. maddesinde belirtilen adil yargılanma hakkı ve 36. maddesinde belirtilen savunma hakkımızm hem mahkemece verilen hüküm doğrultusunda hem de MHP disiplin kurulunca ihlal edildiği kanaatinde olduğumuz için Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkımıza dayanarak işbu dilekçeyi sunuyoruz” dedi.





