Cumhuriyet'te Ahmet Altan tartışması....





Ahmet Altan, yeni kitabının tanıtımı için Cumhuriyet gazetesine yazdı.





Altan’ın hapishanede yazdığı 19 denemeden oluşan yeni kitabı için yazdığı denemenin Cumhuriyet Kitap'ta yayımlanması sonrası Cumhuriyet Okur temsilcisinden eleştiri geldi.





Cumhuriyet'in Okur Temsilcisi Güray Öz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, “Ahmet Altan’ın yazısını T24 ‘TSK içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan yazar Ahmet Altan, Cumhuriyet Kitap için bir yazı kaleme aldı’ diye tanıtmış." diyerek şöyle devam etti:





"Şöyle daha gerçekçi olurdu, ‘yıllarca desteklediği Gülen örgütün darbe girişimi sonrasında eskiden kendisini çok sevenlerin girişimiyle tutuklanan Ahmet Altan’ın yazısı...’





Niye Cumhuriyet’te diye soranlara yanıtım yok, olsa olsa ‘yüce gönüllülüktür’ diyebilirim, Unutmak iyidir kimi zaman, kuşkusuz neyi ne zaman unuttuğunuza bağlıdır. Yazıda bir ustalık görmedim, ama benimki kıskançlıktan olabilir, o kuşların şiirini ben çoktan yazmıştım çünkü.”