Samanyolu Haber /Gündem / Cumhuriyet'te Ahmet Altan tartışması.... /24 Ağustos 2018 08:34

Cumhuriyet'te Ahmet Altan tartışması....

Cumhuriyet Gazetesi Ahmet Altan'ın edebi bir yazısını yayınlayınca gazete içerisinde tartışmalara neden oldu. Okur temsilcisi Gazetesine tepki gösterirken Altan'ın kızı Sanem Altan da okur temsilcisine cevap verdi

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Ahmet Altan, yeni kitabının tanıtımı için Cumhuriyet gazetesine yazdı.

Altan’ın hapishanede yazdığı 19 denemeden oluşan yeni kitabı için yazdığı denemenin Cumhuriyet Kitap'ta yayımlanması sonrası Cumhuriyet Okur temsilcisinden eleştiri geldi.

Cumhuriyet'in Okur Temsilcisi Güray Öz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, “Ahmet Altan’ın yazısını T24 ‘TSK içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan yazar Ahmet Altan, Cumhuriyet Kitap için bir yazı kaleme aldı’ diye tanıtmış." diyerek şöyle devam etti:

"Şöyle daha gerçekçi olurdu, ‘yıllarca desteklediği Gülen örgütün darbe girişimi sonrasında eskiden kendisini çok sevenlerin girişimiyle tutuklanan Ahmet Altan’ın yazısı...’

Niye Cumhuriyet’te diye soranlara yanıtım yok, olsa olsa ‘yüce gönüllülüktür’ diyebilirim, Unutmak iyidir kimi zaman, kuşkusuz neyi ne zaman unuttuğunuza bağlıdır. Yazıda bir ustalık görmedim, ama benimki kıskançlıktan olabilir, o kuşların şiirini ben çoktan yazmıştım çünkü.”

Güray Öz'e tepki ise gecikmedi. Ahmet Altan'ın kızı Sanem Altan sosyal medya Öz'e cevaben, "2 yıldır hapishanede olan fakat 1 edebi yazıyla, Cumhuriyeti ve okurunu olmasa da temsilcisini, hop oturup hop kaldıran, o temsilciyi zavallı hale düşüren -kendi yaptığı alçakca infazla- Ahmet Altan,sen gerçekten büyük yazarsın. Bedenin Silivride ama bak yazın heryeri yaktı bile ;)" paylaşımıyla tepkisini gösterdi.




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