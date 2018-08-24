Samanyolu Haber /Spor / Maç devam ederken sahaya giren polis futbolcu tutukladı /24 Ağustos 2018 00:57

Maç devam ederken sahaya giren polis futbolcu tutukladı

Peru'da Union Kimbiri-Sport Huanta maçı devam ederken polis sahaya girerek futbolcu tutukladı.

Polis maçın ortasında sahaya girip futbolcu tutukladı

Peru'da, Eloy Molina Robles Stadı'nda Sport Huanta'nın Union Kimbiri’yi konuk ettiği kupa maçında yeşil sahalarda daha önce rastlanmamış bir olay yaşandı.

Sözcü'nün haberine göre kupa maçı devam ederken polis, sahaya girerek Union Kimbiri’de forma giyen Cesar Montalvo'yu tutuklamaya çalıştı. Bunun üzerine Cesar Montalvo ve takımı Union Kimbiri'nin yöneticileri karara tepki gösterdi ancak polis Cesar Montalvo'yu tutukladı.

Polis, futbolcunun tutuklanmasına neden olarak "asıl adının Jose Anthony Larrain Contreras olduğunu ve iki yıldır sahte kimlikle yaşadığını" belirtirken, Union Kimbiri-Sport Huanta maçının hakemi de yaşanan olay sonrası maçı iptal etti.
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Polis maçın ortasında sahaya girip futbolcu tutukladı

Polis maçın ortasında sahaya girip futbolcu tutukladı

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