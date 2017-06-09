Cumhuriyet'e 'tweet' soruşturması tamamlandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümüne ilişkin Cumhuriyet Gazetesi'nin twitter hesabında yapılan paylaşım nedeniyle 15 Mayıs'ta tutuklanan gazeteci Oğuz Güven hakkındaki soruşturma tamamlandı. İddianamede Güven hakkında "Terör örgütünün propagandasını yapmak" ve "Terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak" iddiası eşliğinde 2,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapsi talep edildi.







Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde, " Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" şeklinde atılan tweet nedeniyle tutuklanan gazeteci Oğuz Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Güven hakkında "Terör örgütünün propagandasını yapmak" ve "Terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak" suçlamasıyla 2,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.







