İngiltere seçimlerinde Sandık çıkış anketlerine göre Muhafazakâr Parti önde

Sandık çıkış anketlerine göre Muhafazakâr Parti’nin mecliste çoğunluk sağlaması olası ancak kesin değil.
Sandık çıkış anketlerine göre, partilerin koltuk sayıları şu şekilde:
Muhafazakar Parti: 314
İşçi Partisi: 266
Liberal Demokrat Parti: 14
İskoç Ulusal Partisi: 34
CON 314, LAB 266, SNP 34, LD 14
Halen 650 üyeli Avam Kamarası'nda, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin 330 sandalyesi bulunuyor.
İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti lideri Theresa May, partisinin parlamentodaki çoğunluğunu artırarak ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına (Brexit) yönelik müzakerelerde elini güçlendirmek için erken seçim kararı almıştı.
Avam Kamarası'nda ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin 229, İskoç Ulusal Partisi'nin 54, Liberal Demokrat Parti'nin ise 9 milletvekili var.
Diğer milletvekilleri ise çok büyük oranda İngiltere, Kuzey İrlanda ve Galler'deki küçük partilerden.