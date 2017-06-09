İngiltere seçimlerinde Sandık çıkış anketlerine göre Muhafazakâr Parti önde

Sandık çıkış anketlerine göre Muhafazakâr Parti’nin mecliste çoğunluk sağlaması olası ancak kesin değil.





Sandık çıkış anketlerine göre, partilerin koltuk sayıları şu şekilde:







Muhafazakar Parti: 314





İşçi Partisi: 266





Liberal Demokrat Parti: 14





İskoç Ulusal Partisi: 34





CON 314, LAB 266, SNP 34, LD 14



