Samanyolu Haber /Gündem / Cumhuriyet gazetesi davasında tahliye yok /25 Aralık 2017 18:29

Cumhuriyet gazetesi davasında tahliye yok

Cumhuriyet gazetesi davası İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülürken sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi

SHABER3.COM

20 sanıklı davada, Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, gazeteci Ahmet Şık ve muhasabecisi Emre İper tutuklu bulunuyor. Duruşmada, gazeteci Doğan Satmış tanık olarak dinlendi. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşmada Ahmet Şık’ın savunmasına “siyasi” olduğu gerekçesiyle izin verilmedi. Mahkeme salonundan çıkarılması talep edilince Şık, “Gün gelecek siz yargılanacaksınız, unutmayın bunu. Umarım siz kendiniz gibi bir mahkemede yargılanmazsınız” dedi. Ahmet Şık’ın savunmasının engellenmesinin ardından Murat Sabuncu ile Akın Atalay da savunma yapmaktan vazgeçti

Savcı tutuklulukların devamını istedi

Savcı, “Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek” iddiasıyla bir yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Vakfı Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, muhabir Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper’in tutukluluk hâlinin devamını istedi. Durumu değerlendiren mahkeme tutuklulukların devamına karar verdi.

Mahkeme karar için ara verdi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma, iki gün sürecek.

***

Gün içindeki duruşmayı, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ve Milletvekilleri Garo Paylan, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş, uluslararası gözlemciler, TGS, TGC, Disk Basın-İş, sanık yakınları, hak savunucuları, gazeteciler Hasan Cemal, Tuğrul Eryılmaz, Cumhuriyet çalışanları, Erol Önderoğlu gibi isimler izledi.

Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ duruşma başlarken “Eksiklerimiz var. Bilirkişi raporları istemiştim emlak raporu geldi. Talep ettiğimiz tanıkların hepsi hazır olacak. Dijital materyaller konusunda üç ayrı müzekkere yazdık ama inceleme yapılmadı. Dijital materyallerin bazılarının şifreleri bozuk, bazılarının yok denildi. Kemal Aydoğdu için yazılan müzekkereye cevap yok. Mahkememizin geldiği aşamada delil durumu budur. Bizim başka delil oluşturacak talebimiz olmayacak.” dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cumhuriyet gazetesi davasında tahliye yok Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:48:00