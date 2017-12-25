Cumhuriyet gazetesi davasında tahliye yok

20 sanıklı davada, Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, gazeteci Ahmet Şık ve muhasabecisi Emre İper tutuklu bulunuyor. Duruşmada, gazeteci Doğan Satmış tanık olarak dinlendi. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.





Duruşmada Ahmet Şık’ın savunmasına “siyasi” olduğu gerekçesiyle izin verilmedi. Mahkeme salonundan çıkarılması talep edilince Şık, “Gün gelecek siz yargılanacaksınız, unutmayın bunu. Umarım siz kendiniz gibi bir mahkemede yargılanmazsınız” dedi. Ahmet Şık’ın savunmasının engellenmesinin ardından Murat Sabuncu ile Akın Atalay da savunma yapmaktan vazgeçti





Savcı tutuklulukların devamını istedi







Savcı, “Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek” iddiasıyla bir yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Vakfı Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, muhabir Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper’in tutukluluk hâlinin devamını istedi. Durumu değerlendiren mahkeme tutuklulukların devamına karar verdi.





Mahkeme karar için ara verdi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma, iki gün sürecek.





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Gün içindeki duruşmayı, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ve Milletvekilleri Garo Paylan, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş, uluslararası gözlemciler, TGS, TGC, Disk Basın-İş, sanık yakınları, hak savunucuları, gazeteciler Hasan Cemal, Tuğrul Eryılmaz, Cumhuriyet çalışanları, Erol Önderoğlu gibi isimler izledi.





Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ duruşma başlarken “Eksiklerimiz var. Bilirkişi raporları istemiştim emlak raporu geldi. Talep ettiğimiz tanıkların hepsi hazır olacak. Dijital materyaller konusunda üç ayrı müzekkere yazdık ama inceleme yapılmadı. Dijital materyallerin bazılarının şifreleri bozuk, bazılarının yok denildi. Kemal Aydoğdu için yazılan müzekkereye cevap yok. Mahkememizin geldiği aşamada delil durumu budur. Bizim başka delil oluşturacak talebimiz olmayacak.” dedi.



