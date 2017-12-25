AKP Hitler'in katliamlara kılıf için çıkardığı KHK'yı taklit etmiş

Adolf Hitler’in, iktidar yolculuğunda büyük görevler üstlenen, “kahverengi gömlekliler” olarak da bilinen “Sturmabteilung” ya da kısaca SA denilen vurucu milislerini ortadan kaldırttığı gece “Uzun Bıçaklar Gecesi” olarak anıldı.





Darbe hazırlığı iddiası





İleride kendisine tehdit olacağını düşündüğü Nazi unsurlarının önde gelenlerini ortadan kaldırttıktan sonra Hitler, ordu üzerinde kurduğu sarsılmaz otoriteyle kıyımlarını gerçekleştireceği kanlı yolculuğuna çıktı. SA’ların ortadan kaldırılmasını anlamakta zorlanan Almanlara Nazilerce, bugünün Türkiyesi’nde yaşayanlara çok tanıdık gelen açıklamalar yapılmıştı. Operasyon gecesi Hitler, kendisini dinleyen kalabalığa, SA’yı “dünya tarihindeki en büyük ihanet” ile suçladığı konuşmayı yaparken, emrindeki Naziler de Almanlara, “SA’nın darbe hazırlığında olduğunu” yaymıştı.





Hitler katliam öncesi muhalefeti ortadan kaldırmak için bugün AKP iktidarının yayımladığına benzer bir kararname yayımlamıştı. Gesetz über Maßnahmen der Staatsnotwehr adlı kararname ile 30 Haziran – 2 Temmuz 1934 tarihleri arasında Nazi paramiliter gruplarının eylemleri meşru müdafaa kapsamına alınarak hukuka uygun kabul edilmişti. Adı bilinen en az 85 kişinin öldürüldüğü, toplamda ölü sayısının yüzü aştığı katliamda binden fazla kişi tutuklanmıştır. Cinayetler aynı zamansa Schutzstaffel (SS) ve rejimin polisi Gestapo (Geheime Staatspolizei) tarafından da işlenmişti. Hitler’in yayımladığı tek cümlelik kararnamede ise şunlar yazılıydı:





''Vatan hainliğindeki saldırıları önlemek için 30 Haziran, 1 Temmuz ve 2 Eylül 1934’te alınan tedbirler, hukuk devletinin kendini savunması olacaktır.''





AKP karşıtı girişimleri bastıracak sivillere cezasızlık vaadi





AKP, Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı son KHK ile Nazi yönetimindekine benzer bir “iç savaş” maddesi getirdi. Kararnameye göre, “15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler” kapsamına sokulacak girişimlerin bastırılması kapsamında hareket edecek sivillerin hiçbir sorumluluğu olmayacağı belirtildi.





KHK’de yer alan 121. maddede “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır” denildi.





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