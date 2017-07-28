Cumhuriyet davasında 7 tahliye, 4 kişinin tutukluluğuna devam kararı

Cumhuriyet gazetesi davasında mahkeme, Güray Öz, Musa Kart, Bülent Utku, Hakan Kara, Önder Çelik, Kemal Güngör ve Turhan Günay tahliyesine; Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Akın Atalay K.Aydoğdu, Murat Sabuncu'nun ise tutukluluğunun devamına karar verdi. Tahliye edilen 7 kişi için yurt dışına çıkma yasağı kararı verildi.





Cumhuriyet gazetesi davasında Savcı Hasan Hüseyin Bölükbaşı mütalaasını verdi.





Bölükbaşı tutuklu sanıklar Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Güray Öz ile Musa Kart'ın tutuklulukta geçirdikleri sürenin dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliyelerini talep etti.





Savcı, tutuklu sanık Turhan Günay'ın ise suç vasfının değişme ihtimali nedeniyle adli kontrol şartı olmaksızın tahliyesini istedi.





Diğer tutuklu sanıklar Akın Atalay, Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Hakan Karasinir, Önder Çelik ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise kuvvetli suç şüphesinin varlığı, adli kontrol ile tahliye edilmeleri durumunda delilleri karartma ihtimallerinin bulunması, tutuklama gerekçesinin henüz ortadan kalkmamış olması, mevcut delil durumu, delillerin tamamının henüz toplanmamış olması, kanunda ön görülen cezaların alt ve üst sınırları, tutuklama tarihi ve tutuklulukta geçen süre ve tüm dosya kapsamına göre tutukluluk hallerinin devamını talep etti.



