Almanya'dan tatile geldi, Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

Almanya'da yaşayan bir Türk'ün tatil için gittiği Türkiye'de "Erdoğan'a hakaret" gerekçesiyle gözaltına alındığı haberi, Almanya'da geniş yankı buldu. 45 yaşındaki Kadim D.'nin Almanya'nın Wuppertal kentinde yaşadığı ve geçen hafta tatilini geçirmek üzere karayoluyla memleketi Sivas'a gittiği belirtiliyor. D.'nin sınır kapısında polis tarafından gözaltına alındığı ve kendisine Facebook üzerinden yaptığı bir paylaşımın ekran görüntüsünün gösterildiği kaydediliyor. Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle bir gün gözaltında kalan Kadim D.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade ediliyor. Yurtdışına çıkış yasağı konan kişi hakkında ne zaman dava açılacağı henüz bilinmiyor. Dava açılmasının 2 yıl sürebileceği ve mahkemenin vereceği karara göre Kadim D.'nin para cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.







Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu'na (WDR) konuşan Kadim D. Facebook'ta Erdoğan'ı eleştiren bir paylaşımda bulunduğunu hatırlamadığını ve kısa süre önce cep telefonunun çalındığını söyledi.







Wuppertal Belediyesi Sözcüsü bu bilgilere sahip bir kişinin kentte yaşadığını doğruladı. Sözcü, ailenin baba olmadan geri dönmesi halinde ve gelirini kaybetmesi halinde belediyenin ailenin ekonomik durumuyla ilgileneceğini söyledi. Belediye Sözcüsü, şahsın 6 ay süreyle Almanya'ya dönmemesi halinde oturum hakkını kaybetmesinden endişe edilmemesi gerektiğini de belirterek belediyenin takdir yetkisini kullanabileceğini ifade etti.





DW Türkçe