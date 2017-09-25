Samanyolu Haber /Gündem / Cumhuriyet Davası'nda 1 tahliye /25 Eylül 2017 23:59

Cumhuriyet Davası'nda 1 tahliye

Cumhuriyet gazetesi yazar, yönetici, muhabir ve çalışanlarının yargılandığı davanın 3'üncü duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Akın Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dilekçeyi Alev Coşkun'un gönderdiğini kanıtladı. Savcı tutukluluğun devamını istedi. Mahkeme Kadri Gürsel'in tahliyesine, diğerlerinin ise tutukluluklarının devamına karar verdi.

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Cumhuriyet Gazetesi Davası'nda Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Yayın Danışmanı ve yazar Kadri Gürsel, muhabir Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper’in tutuklu yargılandığı davaya Çağlayan’daki İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkeme, Yayın Danışmanı ve yazar Kadri Gürsel'in tahliye edilmesine, diğerlerinin ise tutukluluklarının devamına karar verdi. Bir sonraki  duruşma 31 Ekim salı günü, saat 9.30 Çağlayan Adliyesi'nde yapılacak.
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