Cumhuriyet Davası'nda 1 tahliye

Cumhuriyet Gazetesi Davası'nda Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı





Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Yayın Danışmanı ve yazar Kadri Gürsel, muhabir Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper’in tutuklu yargılandığı davaya Çağlayan’daki İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkeme, Yayın Danışmanı ve yazar Kadri Gürsel'in tahliye edilmesine, diğerlerinin ise tutukluluklarının devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 31 Ekim salı günü, saat 9.30 Çağlayan Adliyesi'nde yapılacak.