Samanyolu Haber /Gündem / Aksaray'da cadı avı: 36 tutuklama! /26 Eylül 2017 00:17

Aksaray'da cadı avı: 36 tutuklama!

Aksaray'da Hizmet Hareketi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 58 kişiden 36'sı tutuklandı.

SHABER3.COM

MİT'in "ByLock" fişlemeleri dayanak gösterilerek yapılan operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 58 kişiden 36'sı tutuklandı.

22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
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