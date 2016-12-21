Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması! /21 Aralık 2016 22:41

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan TSK'nın El Bab Operasyonu'daki son kayıpları ile ilgili skandal bir ifade kullandı. Erdoğan 14 şehitten söz ederken "Birkaç şehidimiz oldu" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Erdoğan'dan skandal şehit açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nişani, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. 

BİRKAÇ ŞEHİDİMİZ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a El Bab Operasyonu kapsamında gelen şehit haberleri soruldu.

Erdoğan şehitlerle ilgili konuşurken büyük bir skandala imza attı. "BİRKAÇ şehidimiz oldu" ifadesini kullandı:

“Akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanı’mızla görüştüm. Şu anda El Bab tamamıyla Özgür Suriye Ordusu ve askerimiz tarafından kuşatma altındadır. DEAŞ artık orada son havliyle her türlü yola başvuruyor. Canlı bomba olarak, el yapımı bombalarla her türlü saldırıyı yapıyor. Bu son kısımda maalesef birkaç şehidimiz oldu, yaralılarımız oldu. Ama artık El Bab’ın Halep’le olan yol hattı tamamıyla Özgür Suriye Ordusu ve askerin kontrolü altında. Temenni ederim ki El Bab çok daha uzamadan tamamıyla düşer. El Bab’ın kendi halkı, kendi insanı, kendi topraklarına yerleşme imkanı bulmuş olur”
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